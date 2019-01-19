中美建交40周年　崔天凱：兩國關係能否穩定取決台灣問題

▲崔天凱於研討會上發表演講。（圖／翻攝自中國駐美大使館官網）

大陸中心／綜合報導

「紀念中美建交40週年國際研討會」於18日舉行，中國駐美大使崔天凱表示，台灣問題是中美間最敏感、最重要的問題，兩國之間的穩定關係繫於這條紅線。他說，美國的國內生產毛額（GDP）從40年前的2.63兆美元劇增至2017年的19.36兆美元，而2017年中國的GDP是12.2兆美元，意味著美國的增量比中國一年的GDP總量還多，所以「沒有證據表明美國在中美關係中是輸家」。

根據中國駐美大使館官網，研討會地點在美國亞特蘭大卡特中心，美國前總統卡森也有出席。崔天凱呼籲中美雙方應尊重彼此自主選擇的社會體制和發展道路，尊重對方核心利益和關切。崔天凱說，在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上的重要講話中，中國國家主席習近平重申了「中國實現國家統一、反對任何外來干涉的堅定決心」，毫無疑問，中美關係未來能否保持穩定將取決於這條紅線能否得到遵守。

▲美國前總統卡特（左一）也出席該研討會。（圖／翻攝自中國駐美大使館官網）

崔天凱說，一個錯誤觀點認為，美國過去40年的對華政策失敗了，因為中國沒有複製美國的政治和經濟體制模式，很明顯有這種觀點的人完全不了解兩國為何建交，不是為了以一國模式重塑另一國，不是為了消除兩國之間所有不同。他表示，「中國從未有過任何改造美國的想法，而迄今為止，也沒有任何一屆美國政府將改變中國社會體制、發展道路或意識形態正式作為其政策目標。」

崔天凱提出外界的另一種謬見是，中國一直在占美國的便宜，「事實上，中美關係一直都是互利共贏的」，例如，中美貿易總額從1979年的不到25億美元成長至去年的6335億美元；據中國美國商會最新統計，其74%的成員企業計劃擴大在中國投資，「顯然，如果在中國無利可圖，沒有哪個理智的美國商人會繼續在中國做生意」；而如果只有一方占另一方便宜，中美經貿關係也不可能發展至今天的深度和廣度。

崔天凱強調，美國的國內生產毛額（GDP）從40年前的2.63兆美元劇增至2017年的19.36兆美元，而2017年中國的GDP是12.2兆美元，意味著美國這些年經濟發展的增量比中國一年的GDP總量還多，「沒有證據表明美國在中美關係中是輸家，我們之間完全是互利共贏」。

崔天凱提到大陸改革開放初期，前領導人鄧小平提出要「解放思想，實事求是」。他認為鄧小平的號召也適用於今天的中美關係，因為中美又一次站在歷史的十字路口，肩上挑著的是實現中美關係健康穩定發展的重任。

最後，崔天凱說，若將過去40年比作一場考試，雙方已經向兩國人民和世界交出了高分答卷，現在，面對中美關係未來發展的又一次考試，中美更需解放思想、實事求是，讓雙方共同努力，爭取在考試中再創佳績。