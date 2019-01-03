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1年上網買旅平險創最高27次　產壽險出猛招降低理賠投保門檻搶客

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▲▼成田機場到東京最快交通：京成電鐵Skyliner。（圖／記者蔡玟君攝）

▲成田機場到東京最快交通：京成電鐵Skyliner。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李蕙璇／台北報導

寒假即將到來一波旅遊旺季，有人一年上網買了27次旅平險，使用率創新高，產壽險降低班機延誤理賠門檻為2小時，或開放可替未滿7歲子女買旅平險，各出猛招搶滑世代青睞。

多家保險公司發現民眾上網購買旅平險與旅遊不便險的時間點，多是在出發前１~2天才上網購買。而緊接著寒假到來一波波的旅遊旺季，新光產物與新光人壽在網路投保專區各出猛招，積極搶客。

新光產物表示，網路上提供的旅行綜合保險包括「旅遊平安險」、「個人責任保險」及「旅遊不便險」，其中特別針對班機延誤啟動理賠的時間點，已從過去的3~4小時縮短到2小時，是目前市場上認定理賠延誤門檻最低的產險公司。

只要符合班機延誤條件2小時以上，保戶即會收到保險公司通知線上完成理賠申請，便會將1,600元理賠金匯入其帳戶。若是逾4小時以上，理賠為4,800元，6小時以上為8,000元，也就是說單次理賠最高上限為8,000元。

新光人壽則欲讓民眾在網路投保旅遊平安險時，可以滿足滑世代全家旅遊時，減少過去可能要分開二個業務通路購買保險的狀況，開放父母可替未滿7歲的子女上網買保旅平險。

根據新壽數位行銷單位統計資料發現，去年（2018年）一年期間曾有保戶透過網路投保購買旅平險累積達27次之多，顯示網投帶給民眾線上買保險的便利快速等服務，因此決定再讓父母可為其7歲以下子女一起上網買保險，投保完成後約10分鐘生效。

新光產險則還提醒民眾，民眾投保時記得提供正確的航班資訊，當班機延誤達理賠標準時，保戶無需像過去般還要向航空公司申請班機延誤證明，而是由區塊鏈科技抓取班機延誤航班，當保戶接到保險公司通知時，即可以直接線上完成理賠申請服務。

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關鍵字：網路投保,旅平險,旅遊不便險,旅行綜合險,新光產物,新光人壽,理賠,區塊鏈,班機延誤,7歲以下,滑世代,父母

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