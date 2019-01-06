一張表看懂8家產險理賠免證明　班機延誤2小時開始給付保險金　

▲目前8家產險的旅遊不便險中班機延誤理賠以2小時開始，並運用區塊鏈或是自行研發技術，可快速給付保險金無須出示延誤證明。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

目前產險界的旅遊不便險理賠班機延誤免證明的有台灣產物、明台、兆豐、國泰世紀、富邦、旺旺友聯產險、新光及南山產險等共8家，有的使用區塊鏈或是自行研發技術，讓保戶遇到班機延誤時無須擔心蒐集證明文件，即可透過手機回傳登機證、銀行帳號，很快地就可以收到理賠金。

8家產險公司「班機延誤快速理賠」服務中，啟動班機延誤理賠時數本來是3~6小時，而在去年（2018年）12月新光產險送給保戶的一項聖誕禮物，即是大改為2小時，成為目前所有產險理賠最優的方案。

台灣產物保險在前（2017）年3月16日起與中華電信合作，將雲端區塊鏈服務導入旅遊綜合保險應用範圍內，透過區塊鏈與智慧合約（Smart Contract）等技術，針對旅綜險中的「班機延誤」項目，將保戶於保單所載明的航班時間及航班飛離與抵達資訊加以比對檢查，一旦確認班機符合延誤條件時，即會主動寄發簡訊通知保戶。

之後多家產險陸續跟進，到目前為止以上8家業者已可透過科技加速保戶的理賠服務，省卻許多文書申請手續及等待時間。而在理賠金額的門檻上，多數業者提供超過4~6小時，每一次定額理賠2~8千元，最多可理賠2次或是定額上限（1萬元、2萬元）、實支實付的2.5萬元二擇一方案，爾後明台產險改為3小時，新光產物也在去年改為2小時。

而有的產險的理賠服務可能會限定合作的航空公司，民眾投保前可以多加詢問了解。像是國泰世紀產險旅綜險，並搭乘長榮、立榮航空或中華、華信航空國際線，才有提供該項服務。富邦產險除了原有的班機延誤快捷理賠服務，主動通知符合理賠條件的保戶之外，並已與華航合作串接航空公司航班資訊與保險公司理賠系統，可省去保戶申請手續，富邦產險即會自動匯入保險理賠金到保戶的帳戶。

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