死刑定讞9年仍不槍決！囚犯自盡矯正人員還要被檢討　葉毓蘭開轟

記者陳雕文／新北報導

狠砍父親111刀，被關進台北看守所，等待執行死刑長達9年之久的逆子陳昱安，於本月18日凌晨1點多，在舍房內以橡皮筋繞頸窒息身亡，法務部下令檢方調查有無人為疏失，前警大教授葉毓蘭痛批，「這個王X蛋死刑定讞多年為何還不執行？廢死聯盟既然高舉人權大旗，何不好人做到底，乾脆仿照先進國家的監獄委外，承攬這些死囚的監禁。」

▲前警大教授葉毓蘭。（資料照／記者李毓康攝）

葉毓蘭在臉書PO文說，「這個啃老啃了一軰子，以111刀砍死老父，還放話要殺掉全家的王x蛋，死刑定讞多年，為什麼還不執刑？因為廢死聯盟，還是歐盟的壓力？」

她還說，「別欺負這群可憐的矯正人員了，這41個定讞的死囚，丟在監所，沒有配套措施，有些人早就被社會與家人唾棄、遺忘，對矯正人員而言，猶如一顆顆未爆彈。」

▲陳昱安殺父110刀致死，最高院辯論後死刑定讞。（圖／東森新聞）

葉毓蘭指出，「廢死聯盟既然高舉人權大旗，何不好人做到底，乾脆仿照先進國家的監獄委外，承攬這些死囚的監禁，或者乾脆跟你們的歐盟老大哥們商量一下，既然他們可以認養台灣的流浪狗，乾脆把台灣的死囚也通通接收過去，給他們政治庇護，如何？」

▼逆子陳昱安在台北看守所自盡。（圖／記者陳雕文攝）

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