死刑犯受不了「等死」煎熬　他吞13個電池自殺卻被救回

記者柳名耕／台北報導

2010年因不滿父親要他出去工作，就持刀殺死父親的死刑犯陳昱安，在18日上午以橡皮筋上吊自殺，而早在2007年時就有1名背著3條人命的死刑犯張胞輝，因受不了等死的煎熬，選擇吞下13顆乾電池企圖自殺，不過最後仍被救回。



▲等待槍決8年的死刑犯張胞輝，先後吞筷子、電池自殺都被救回，一直到2013年才被槍決伏法。（資料照／東森新聞）

2003年張胞輝因搶劫不成就持刀殺害同居人以及1名老榮民，警方逮補張嫌後，又透過相關的證據發現他涉嫌殺害當時交往多年的女友，身背3條人命的他，最後在2006年被法院判處死刑。

由於在監獄裡等待行刑時，張嫌的親屬都不曾來探望，加上不知道自己還有多少天能活，張胞輝先是吞筷子企圖自殺，後來又嘗試吞下13顆預藏的乾電池，所幸2次被監所管理員發現及時送醫才救回一命。

一直到2013年4月19日，張胞輝才在被判死刑8年後於花蓮監獄槍決伏法，據不願透露姓名的監所人員表示，會把張胞輝救回的原因除了是怕被懲處外，剩下的就是在還沒行刑前，即使是死刑犯都還是有活著的權益。

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