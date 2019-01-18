殺父死囚輕生！家屬沒人出面　「他會大開殺戒」母曾建請判死

▲發現陳昱安輕生後，台北看守所便不斷聯繫家屬，但沒人願意出面替他辦理後事。（圖／翻攝自東森新聞）

記者楊佩琪／台北報導

死囚陳昱安在台北看守所內以橡皮筋勒頸方式身亡，根據了解，所方一早便聯絡其家屬，但至今都沒家屬願意出面辦理後事。所方表示，判決定讞後，就沒有任何親友前來探望，也沒人提起非常上訴或是再審。而最高法院在召開生死辯論庭前，陳昱安的母親就曾寫信給檢察官，希望將讓她天天活在恐懼中的兒子求處死刑。

2010年，整日躲在家中上網，向家裡伸手要錢的陳昱安，早對父親老是催他「趕快出門找工作」，以及祖父母遺產繼承人不是他的情況，心懷恨意。9月被趕出家門後，模仿韓國電影《朋友》的殺人手法，寫下「殺父筆記」，買了生魚片刀、菜刀，埋伏家門外，等上大夜班的父親出門時，持菜刀狠砍111刀，殺死父親。

陳昱安的瘋狂行徑，他的母親幾乎全程目睹。最高法院召開生死辯論庭前，陳母寫了一封信給當時最高檢察署檢察官陳文禮，信中透露，丈夫被殺害後，家中只剩下她一個，案發當日的情景歷歷在目，讓她天天活在恐懼中，兒子如果被放回家，一定會對家人大開殺戒「我想大義滅親，懇請法官判兒子死刑。」

不僅如此，陳母和另外2個兒子，對陳昱安提起「確認繼承權不存在」民事訴訟，法官判陳母勝訴。台北看守所方表示，死刑定讞後，從沒家屬前來探視，也沒人提起非常上訴或再審。18日上午發現陳昱安輕生，便持續不斷聯繫家屬前來辦理後事，但還是沒有家屬願意出面，親情淡薄至此，令人不勝唏噓。

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