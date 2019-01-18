一刀一刀劈開父親身體…逆子入監自盡　消防：他也選超痛苦死法

記者陳雕文／新北報導

新北市逆子陳昱安於民國99年持雙刀狠劈父親111刀，父親倒在血泊之中，肚破腸流…之後陳昱安被抓，關進台北看守所，直到本月18日凌晨，他拿出蒐集的橡皮筋，勒住自己的脖子並蓋上棉被，最後窒息身亡。消防員解釋，「這是超痛苦的死法，只能說他死意堅決」。

▲台北看守所驚傳囚犯上吊輕生。（圖／記者陳雕文攝）

台北看守所副所長黃正勇說，清晨1點40分，陳昱安利用蒐集一陣子的橡皮圈（約50條）在脖子上套緊，接著窩在棉被裡，讓北所人員巡邏時無法發現異樣，還以為是在睡覺；因為缺氧，陳昱安痛苦掙扎，室友也以為只是他睡不著，才一直翻身。直到早點名，眾人才發現他已經氣絕身亡，死狀悽慘。

資深陳姓消防員解釋，勒住脖子會先頭部發熱並耳鳴，接著全身痙攣，再來就是大小便失禁，最後才結束呼吸，過程極為痛苦，「上吊的話會很快失去意識，還不至於那麼痛苦」。

警方表示，死囚陳昱安被控於99年9月間，因揣測父親對他偏心，且不滿父親多次要求他外出工作，預先準備生魚片刀及菜刀，砍殺父親110多刀致死；歷審法官均依殺直系血親尊親屬罪，判處他死刑。

▲陳昱安殺父110刀致死，最高院辯論後死刑定讞。（圖／東森新聞）

最高法院召開「生死辯」時，陳的母親未出庭，但她在給最高檢察署檢察官陳文禮的信中指出，「以我對兒子20多年的了解，他如果回家，一定會對家人大開殺戒，造成家族血流成河，因此，我想大義滅親，懇請法官判兒子死刑。」

據了解，陳昱安當兵前就有過自殺紀錄，當時因長期失業在家，缺錢就找父母拿，只有買飲料、零食會出門，常埋怨父母偏愛弟弟，2010年9月13日深夜，就因不滿遭父親趕出家門，持雙刀埋伏門口砍、刺父親至少111刀致死，其中一把刀刃23公分斷在父親胸腔內。

陳昱安到案後供稱看了電影後抄筆記，「刀不用大，有6吋就能殺人」，所以早已準備好菜刀、生魚片刀行兇，在2013年1月30日被最高法院判處死刑定讞，也是最高法院開始死刑辯論後，首位因「最嚴重的犯罪」判死定讞。目前全國仍有41名死囚在監。

▼台北看守所副所長黃正勇說明案情。（圖／記者陳雕文攝）

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