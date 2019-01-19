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限時留言免費換拿鐵「3千人上當」　星巴克：臉書請認證有藍色勾勾

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▲▼ 星巴克 。（圖／取自粉絲團）

▲網路上常有星巴克假粉絲團出現，讓消費者信以為真。（圖／取自官方粉絲團）

記者曾婉婷／綜合報導

又出現了假的星巴克粉絲團了！最近有網友指出，在臉書上看到一個名為「Starbucks 台灣」的粉絲專頁，目前已有4千多人按讚。其中，最新一篇貼文還推出限時留言能免費兌換拿鐵活動，吸引上千人按讚留言。對此，星巴克官方回應指出，這是假的粉絲團。

星巴克假粉絲團層出不窮，雖業者已有在官網上貼出公告澄清，但仍是有不少民眾上當。其中，最近出現的「Starbucks 台灣」的粉絲專頁，更推出限時活動，上面寫著「慶祝新的一年星巴克，到2月1日前於文章下留言，每人就能領取一杯大杯拿鐵兌換券」。

▲▼ 星巴克假粉絲團 。（圖／翻攝臉書）

不僅如此，「Starbucks 台灣」假粉絲團上還寫說，由於留言數過於龐大造成系統故障，要網友點取另個網址，且按讚並分享此篇文給朋友還能獲得更多優惠。目前該篇貼文已吸引3千多人按讚，並有多達8千多則留言，以及2千多次分享。

對此，星巴克官方回應指出，近日接獲其他業者藉星巴克之名義，透過網路如LINE群組、Facebook專頁、社群、活動網站等，轉發活動邀請贈送免費飲料兌換券或買一送一等優惠券之情事，提醒消費者，所有舉辦活動均會於官網或行動APP活動專區發佈。

星巴克提醒消費者，Facebook請認證有藍色勾勾驗證徽章為品牌自有粉絲團；且星巴克目前並未經營任何品牌自有LINE帳號，請消費者多加留意以免受混淆。

▲▼ 星巴克假粉絲團 。（圖／翻攝臉書）

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關鍵字：星巴克,咖啡,買一送一,臉書,粉絲團

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