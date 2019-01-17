每款都想要！星巴克聯名Stanley簡約白超質感　1／23限量開搶

▲星巴克再度與美國百年品牌Stanley推出聯名商品。（圖／業者提供，下同）



記者曾婉婷／綜合報導

星巴克再度與美國百年品牌Stanley推出聯名商品了！這次共推出全系列四款聯名商品，皆以簡約的錘紋白為設計，極具質感，將於1月23日在全台門市與線上門市上市，售價介於1180元～1380元，預計又將引發搶購風潮。

STANLEY+STARBUCKS聯名商品於1/23上市開賣，共有冷水杯、保溫壺、水壺、餐食罐等商品，都是限量販售，售完為止。商品上市當日，指定STANLEY+STARBUCKS聯名商品，每位顧客每次結帳，每款指定商品各限購乙個。如有額外數量的購買需求，需重新排隊，但1/24起則不受此限。

星巴克除了推出STANLEY+STARBUCKS聯名商品，同時也推出情人節商品，使用愛神邱比特的金箭射向愛戀的心排列變化，或以高人氣可愛的貓咪甜蜜戀人為主角，搭配底色為純淨的白、浪漫的淺紫與粉色等甜蜜色彩，呈現甜蜜氛圍。

另外，小7則於即日起針對北部及南部不同地區的消費族群，首度推出區域限定集點商品，包括有烘焙界愛馬仕之稱的「美國KitchenAid精品集點送」；及德國百年餐廚設計品牌「德國WMF精品集點送」。並自23日起再推出紐約運動潮包「Manhattan Portage精品集點送」，主打限量曼哈頓經典亮面郵差包加價購，開放全台預購，連續三波集點活動，預估將掀起一波全民搶購熱潮。