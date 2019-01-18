到底《啥是佩奇》？　是爺爺對孫子的疼惜與思念

大陸中心／綜合報導

微博近日瘋傳著一支影片《啥是佩奇？》（佩佩豬），許多人會說佩奇不是一頭小豬嗎？還真不是，這裡的佩奇代表的是爺爺對孫兒的疼愛與思念，知道孫子喜歡什麼後，拚了老命也要去了解、知道。影片最後，爺爺也拼拼湊湊做出了一個「佩奇」手工藝送給孫子。

▼《啥是佩奇》劇照，爺爺詢問兒子什麼時候帶孫子回家。（圖／豆瓣電影）



影片開頭，爺爺拿著手機問著另一頭，「什麼時候回來啊？」對於離鄉到異地打拼的子女孫兒們，他非常的掛念。接著爺爺又問孫子，「你告訴爺爺，你需要什麼東西啊？」孫子回答，「佩奇。」

接著爺爺就開始了他的尋找佩奇之旅，途中問了許多朋友、鄰居，還有雜貨店老闆拿著一罐「佩琪沐浴乳」給他，也有人指著豬圈說「這就是佩奇」，讓爺爺頓時一頭霧水，到底「啥是佩奇？」

▼《啥是佩奇》劇照。（圖／豆瓣電影，下同）



隨後，爺爺終於問到一位了解佩奇的親戚，告訴他佩奇是「小豬、紅的」；隨即爺爺又跑回豬圈，左手拿著粉刷思考著，「要怎麼樣才能把這頭活生生的豬，刷成紅的呢？」

「不能刷的，佩奇是假的、是動畫片阿」，這位親戚解釋道。經過親戚詳細的描述後，爺爺終於懂了什麼是佩奇，也耗費許多心思去琢磨外型、焊接、敲敲打打、鉅前鉅後，完成了所謂的「佩奇」。

最後，兒子說要帶全家人一起回老家了，也包括孫子；在晚餐中爺爺拿出了他親手打造的「佩奇」送給孫子；孫子眼睛瞪得很大，爺爺竟然真的做出了一個「佩奇」。

其實，不管最終爺爺有沒有搞懂佩奇，有沒有成功製作出佩奇，都並不是那麼重要；他為了孫子沒日沒夜地去探問、打聽、製作，就足以感動廣大網友及觀眾。

到底「啥是佩奇？」我想，是爺爺對孫子的思念吧。