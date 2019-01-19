　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

本省掛大哥買大安區豪宅砍4千萬被拒　7PUPU找黑衣人叫囂

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲買大安區豪宅本省掛大哥砍4千萬被拒，7PUPU找黑衣人叫囂。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）
▲該豪宅就位在大安區信義路、大安路的路口，是北市的超級蛋黃區。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

突發中心／台北報導

將在北市大安路、信義路口興建豪宅的建商，日前傳出遭本省掛黑道精神領袖恐嚇，該名大哥想買要價1.2億的85坪豪宅，卻只願意出8000萬，看建商不願答應就找小弟到預售賞屋中心騷擾，不過轄區警方指出，日前都沒有接過類似案件。

位在北市大安區大安、信義路口「超級蛋黃區」的預售豪宅建案，日前傳出遭黑道恐嚇，根據《自由時報》報導，1名與前立委羅福助熟識的本省掛黑道精神領袖，想買要價1.25億元的85坪豪宅，但嫌價格太貴欲砍價。

原本建商不願降價出售，但是該名大哥先是找了雙方共同友人出面砍價，建商先是打了92折降價1千萬，不過該名大哥相當不悅，建商只好再降價1000萬以1.05億出售，不過仍不被接受，甚至表示只會出8000萬買房。

由於該名大哥的出價僅為市價的6.2折，與建商預估的收益不符，雙方因此僵持許久；不料在2018年12月下旬，就傳出有大批黑衣人到該豪宅的預售展示中心「關心」，引起附近民眾恐慌。

不過轄區警方表示，從未接過相關的報案，也有致電該建商的總經理詢問，總經理回覆；「絕無此事」，且相關報導已經造成他們很大的困擾。

【其他新聞】

死刑犯受不了「等死」煎熬　他吞13個電池自殺救回後又被槍決

療癒！運將暴打騎士又踹車逃逸　警神時間到場吼：不要動

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
32D女主播臉書曝光！粉紅薄紗秀渾圓深溝　17歲男2個月斗內
李亞萍嫌3600少被罵爆！藝人紅包「驚人行情」：比一般人多3
正妹教練示範健身器材「晃到太邪惡」　網：浪費我3小時

關鍵字：大安區,豪宅,本省掛,預售屋,大安分局

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

死刑犯受不了「等死」煎熬　他吞13個電池自殺救回後又被槍決

110名保警支援機場防疫　中港澳旅客入境行李將全面安檢

北市和平東路機車、砂石車、UBER碰撞　女騎士遭碾爆頭

療癒！運將暴打騎士又踹車逃逸　警神時間到場吼：不要動

職棒假球案棄保逃4年　前台南議長吳健保菲律賓落網將遣台服刑

豬年「諸願吉祥」　法鼓山伴歡度新春好時光

6逃逸外勞躲水井「冷吱吱」受不了爬出來　警甕中捉鱉

水果攤30歲員工管不住小頭　防火巷野戰14歲小女友…老爸氣炸

本省掛大哥買大安區豪宅砍4千萬被拒　7PUPU找黑衣人叫囂

苗栗虐童案外案　網瘋私刑「吊起繼父放鞭炮」片　警打臉：假的

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

蔡康永狂訪理科太太「5問題」　她招架不住：我現在被逼到這裡...

台鐵司機嚇傻輾爆60kg巨蟒 2壯漢崩潰抬屍下山忍不住喊重

理科太太透膚裙子超性感　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

豬年「諸願吉祥」　法鼓山伴歡度新春好時光

6逃逸外勞躲水井「冷吱吱」受不了爬出來　警甕中捉鱉

水果攤30歲員工管不住小頭　防火巷野戰14歲小女友…老爸氣炸

本省掛大哥買大安區豪宅砍4千萬被拒　7PUPU找黑衣人叫囂

苗栗虐童案外案　網瘋私刑「吊起繼父放鞭炮」片　警打臉：假的

豬男友！一旁睡死　同床女友慘遭死黨性侵

32D女主播臉書曝光！粉紅薄紗秀渾圓深溝　17歲男2個月斗內30萬

黑道老大愛豪宅！盯上大安區億元建案　強逼業者64折賤賣

宜蘭姊妹為百元水桶互毆　4司法官說到累「拒和解」各罰3萬

17歲高中生戀愛「2個月匯30萬」　32D女直播主回應了…臉書35萬人追

盧秀燕消防節發文感謝消防英雄　「急難時刻感謝有你」

山手線吵不停！　林佳龍駁「退件是卡盧」：建設不分顏色

快訊／墨西哥煉油廠爆炸！　火焰衝天多人燒傷

匈牙利桌球賽／戰6局不敵球王樊振東　莊智淵16強止步

華聞快遞／上海頒發首批個人網店營業執照　網址即店址

豬年「諸願吉祥」　法鼓山伴歡度新春好時光

特斯拉減支裁員　分析師看漲：裁員意味生產力提升

「林佳龍執意反對山手線」　郝龍斌砲轟：把選舉打成延長賽

2019全國蓮霧王、蜜棗王出爐　暖冬影響品質勝往年

600多位退休員警參與退休餐會　其中10位滿百歲

社會熱門新聞

17樓墜落亡！她「開窗見碎屍」..

女會計A走2.3億　爆買800..

17歲少年「2個月匯30萬」給..

男誤吃倒吊子亡！恐怖逆生的檳榔..

死囚陳昱安「活得痛苦」自殺　家..

弒父死刑犯陳昱安　看守所內輕生..

狠劈父親111刀…逆子死亡過程..

吃到倒吊子檳榔倒地　翁送醫不治

母逼「三太子割肉還親」！桃園童..

死刑犯受不了等死煎熬　吞13顆..

高中生愛上17女直播主　掏空3..

4月女嬰送托嬰中心　發紫猝死

男砸600萬娶小模…2年後跟富..

死囚輕生家屬沒人出面　母曾建請..

更多熱門

相關新聞

黑道老大買豪宅　逼業者64折賤賣

台北市大安區一處興建中的上億豪宅，傳出遭黑幫老大盯上，打算以64折低價購入，不過因為業者最多願意降價2千萬讓大哥不開心，多次找來黑衣人在展示中心徘徊、叫囂，引起附近居民注意，警方獲報後正蒐證追查中。

北台新建量破1.1兆　創史上第三名

這分局人人穿保暖衣　女警嚇到　

陶朱隱園現身　買家要先身家調查

中工鎖定台商回流　陶朱隱園Q3現身

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 范筱梵 廖峻中風 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

Mei懷第三胎！　阿弟喜迎前世情敵

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出賣

17樓墜落亡！她「開窗見碎屍」崩潰

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆怒

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

李婉鈺：館長100萬拿來！館長：陳沂還有三分道理

白家綺結婚3個月「分房睡」！

李光洙交代照顧她！金鍾國霸氣護李善彬

女會計A走2.3億　爆買800名牌包

行政助理上班狂耍廢　年終6個月

史上最聖光！曾莞婷婚禮讓出新郎

模仿周杰倫比YA拍照　竟被本尊偷拍

丁字褲辣妹神到了！網嚇壞：別轉身

學生作弊手機沒收　隔天死在角落

機車發不動！公主嗆他不幫「難怪還在魯」

更多

最夯影音

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面