本省掛大哥買大安區豪宅砍4千萬被拒　7PUPU找黑衣人叫囂



▲該豪宅就位在大安區信義路、大安路的路口，是北市的超級蛋黃區。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

突發中心／台北報導

將在北市大安路、信義路口興建豪宅的建商，日前傳出遭本省掛黑道精神領袖恐嚇，該名大哥想買要價1.2億的85坪豪宅，卻只願意出8000萬，看建商不願答應就找小弟到預售賞屋中心騷擾，不過轄區警方指出，日前都沒有接過類似案件。

位在北市大安區大安、信義路口「超級蛋黃區」的預售豪宅建案，日前傳出遭黑道恐嚇，根據《自由時報》報導，1名與前立委羅福助熟識的本省掛黑道精神領袖，想買要價1.25億元的85坪豪宅，但嫌價格太貴欲砍價。

原本建商不願降價出售，但是該名大哥先是找了雙方共同友人出面砍價，建商先是打了92折降價1千萬，不過該名大哥相當不悅，建商只好再降價1000萬以1.05億出售，不過仍不被接受，甚至表示只會出8000萬買房。

由於該名大哥的出價僅為市價的6.2折，與建商預估的收益不符，雙方因此僵持許久；不料在2018年12月下旬，就傳出有大批黑衣人到該豪宅的預售展示中心「關心」，引起附近民眾恐慌。

不過轄區警方表示，從未接過相關的報案，也有致電該建商的總經理詢問，總經理回覆；「絕無此事」，且相關報導已經造成他們很大的困擾。

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