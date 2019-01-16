超羨慕！大安分局「人人有保暖衣穿」　女警剛來嚇到：好開心

▲大安分局長周煥興送同仁保暖衣，前黑澀會美眉薔薔也到場。（圖／翻攝大安波麗士臉書／下同）



社會中心／綜合報導

台北市警局大安分局分局長周煥興，以往每月都會到各單位送蛋糕替同仁慶生，今年1月正好寒冬來臨，周煥興特別與警友會贈送近700名內外員警、職工1人1件保暖衣。警員們收到這樣的禮物都感到開心，甚至有女警嚇到直呼，「沒想到剛進來就有衣服可以拿」。

周煥興精心安排此事活動，不止準備好保暖衣，還用心將每一位同仁的生活照列印出來護貝，並且在每張照片都寫上感謝致詞的話。大安分局同仁們收到禮物和照片，都感到相當驚喜與開心，表示很感謝局長的用心。整段過程製作成影片分享在臉書「大安波麗士」，網友們紛紛留言說「羨慕」、「把同仁當成家人，分局長真的很有心」。

周煥興表示，現在正逢冬季，為了提升服務品質，才會與警友會準備700份保暖衣贈送給同仁；每件保暖衣上附有員警照片，周煥興說，以往照片都是辛苦的出勤照，現在還成開心的生活照，希望每位同仁都能保持赤子之心服務民眾。

除了分局長周煥興到各單位贈送保暖衣，警友會大安辦事處委員林茂樹父女檔也意外成為焦點。據悉，林茂樹為福利汽車董事長，其女兒「薔薔」則是前黑澀會美眉。員警見到薔薔本人，紛紛開心與她合影留念。