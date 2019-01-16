　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

超羨慕！大安分局「人人有保暖衣穿」　女警剛來嚇到：好開心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大安分局長周煥興送同仁保暖衣。（圖／翻攝大安波麗士臉書）

▲大安分局長周煥興送同仁保暖衣，前黑澀會美眉薔薔也到場。（圖／翻攝大安波麗士臉書／下同）

社會中心／綜合報導

台北市警局大安分局分局長周煥興，以往每月都會到各單位送蛋糕替同仁慶生，今年1月正好寒冬來臨，周煥興特別與警友會贈送近700名內外員警、職工1人1件保暖衣。警員們收到這樣的禮物都感到開心，甚至有女警嚇到直呼，「沒想到剛進來就有衣服可以拿」。

▲▼大安分局長周煥興送同仁保暖衣。（圖／翻攝大安波麗士臉書）

周煥興精心安排此事活動，不止準備好保暖衣，還用心將每一位同仁的生活照列印出來護貝，並且在每張照片都寫上感謝致詞的話。大安分局同仁們收到禮物和照片，都感到相當驚喜與開心，表示很感謝局長的用心。整段過程製作成影片分享在臉書「大安波麗士」，網友們紛紛留言說「羨慕」、「把同仁當成家人，分局長真的很有心」。

周煥興表示，現在正逢冬季，為了提升服務品質，才會與警友會準備700份保暖衣贈送給同仁；每件保暖衣上附有員警照片，周煥興說，以往照片都是辛苦的出勤照，現在還成開心的生活照，希望每位同仁都能保持赤子之心服務民眾。

除了分局長周煥興到各單位贈送保暖衣，警友會大安辦事處委員林茂樹父女檔也意外成為焦點。據悉，林茂樹為福利汽車董事長，其女兒「薔薔」則是前黑澀會美眉。員警見到薔薔本人，紛紛開心與她合影留念。

ET快訊
即／虐殺女童！3嫌聲押「沒錢請律師」　等法扶律師到場再開庭
即／柯P推館長「選立委」！合體直播破5萬人　大聊2020網嗨
周杰倫曬媽全身照　昆凌1句話「婆媳關係」秒現形！網服了

關鍵字：大安分局,周煥興

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／虐殺1歲嬰！3嫌聲押「沒錢請律師」　等法扶律師到場再開庭

17歲小媽帶女投靠！20歲堂姊懷孕還下手「打嬰靈」：打到她清醒

南檢虐殺女童案　聲押3人小媽移送少年法庭　堂姐5年以上重罪聲押

4米蟲虐殺1歲嬰！外婆淚控「豐腴堂姊還想逃」：別把我們咬出來

超羨慕！大安分局「人人有保暖衣穿」　女警剛來嚇到：好開心

做完禮拜騎車返家…19歲女大生擦撞校車！「頭遭重輾」慘死

虐童連環爆！彰化鬼父狠捏2歲女兒下體　還怒扔重摔桌上

老祖母斥「不要一直玩電視遙控器」　25歲孫持水果刀刺傷她

獨／網路造謠「有豬瘟」農委會要警究辦　引「自廢武功」爭議　

快訊／虐死1歲童還唱歌　狠母移送少年法庭、3人聲押

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

《蜘蛛人：離家日》首支電影預告！全球同步釋出

新莊垃圾哥「10秒丟包」超熟練 整袋扔山區 網怒：公德心被狗啃

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

腦癌父與女兒的最後一支舞！ 新娘推輪椅跳完...父淚:我很愛妳

快訊／虐殺1歲嬰！3嫌聲押「沒錢請律師」　等法扶律師到場再開庭

17歲小媽帶女投靠！20歲堂姊懷孕還下手「打嬰靈」：打到她清醒

南檢虐殺女童案　聲押3人小媽移送少年法庭　堂姐5年以上重罪聲押

4米蟲虐殺1歲嬰！外婆淚控「豐腴堂姊還想逃」：別把我們咬出來

超羨慕！大安分局「人人有保暖衣穿」　女警剛來嚇到：好開心

做完禮拜騎車返家…19歲女大生擦撞校車！「頭遭重輾」慘死

虐童連環爆！彰化鬼父狠捏2歲女兒下體　還怒扔重摔桌上

老祖母斥「不要一直玩電視遙控器」　25歲孫持水果刀刺傷她

獨／網路造謠「有豬瘟」農委會要警究辦　引「自廢武功」爭議　

快訊／虐死1歲童還唱歌　狠母移送少年法庭、3人聲押

獨／林中森堅持馬英九主張　吳敦義回應一國兩制慢半拍

《聲林》許淨淳傻笑「ㄎㄧㄤ」掉有原因　音樂一下⋯秒飄女人味

金融機構防搶演練　保障民眾春節假日提款安全

影帝不會比手指愛心　「瞄旁邊偷學」被抓包氣PUPU：給我等著！

快訊／虐殺1歲嬰！3嫌聲押「沒錢請律師」　等法扶律師到場再開庭

野生趙麗穎挺孕肚被拍　馮紹峰「抽菸畫面」挨轟！

澎管處長陳志賢酒醉耍官威！音控師「保護樂器」錄影…竟被飯店開除

發現兒虐怎通報？　疑似跡象打113、暴力現場打110

台北電玩展HyperX「GameAndGo」派對揪玩家四天

新北環狀線將完工拚招商　中和、橋和、中原站公開徵選

小四女童搭電梯遭「噁男猥褻」　摸胸、頭30秒！爸調監視器氣炸

社會熱門新聞

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹..

虐死女嬰！狠母曬比基尼：喜歡你..

虐死1歲女嬰　17歲狠母曾發文..

即／解剖結果出爐！　檢察官：女..

起底堂姊　IG愛曬露奶照「想...

虐死女童小媽　寄住堂姐夫婦租處

被控月拿7萬出國玩樂　妻戳破「..

紫屍卡漁網！45秒影片曝光嚇壞..

17歲小媽虐死1歲童　警搜出還..

台南17歲母打死嬰！曾憂「擔心..

即／肉圓媽神隱請假　兒驗傷單仍..

17歲母同屋4人承認「都有打小..

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

婆婆請媳婦保管10條金條　她全..

更多熱門

相關新聞

曾與秦楊打架　演員安定亞遭賞巴掌提告

鄉土劇演員安定亞14日清晨與友人在錢櫃台北SOGO店唱歌，一直到清晨6點時安定亞要準備離開，卻被陳姓友人攔下，雙方發生言語口角，陳姓友人就朝安定亞臉上打1巴掌，雙方被帶回派出所後安男提告傷害，警方也將陳男隨案移送到地檢署。

即／情緒被影響　豆導向檢察官請假

豆導應訊情緒激動數度中斷　認為互有好感　

再鞠躬1次惹怒豆導　大力關車門離去

快訊／鈕承澤首度露面！

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹妳

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

「這妃子」79歲還被乾隆翻牌寵幸！閨房過夜秘辛曝光

虐死女嬰！狠母曬比基尼：喜歡你不爽我

虐死1歲女嬰　17歲狠母曾發文怒嗆

即／解剖結果出爐！　檢察官：女童被抓頭撞牆

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

起底堂姊　IG愛曬露奶照「想...」露半球

NeiNei芭蕾舞考試成績出爐！吳尊曬苦練照

處女男結帳前問一句　她怒：哪可換男友

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！黃博健被黑道綁走

吳鳳開第一槍「虐童唯一死刑」1500人挺爆

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

弟弟輕生…爸爸吐12字讓網全哭了：好心酸

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面