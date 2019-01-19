慧眼看天下／華為事件背景下　加籍毒販改判死刑

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請淡江大學戰略研究所教授黃介正，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

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自從華為千金孟晚舟被捕後，大陸跟加拿大關係降到冰點，如今大陸把一名加拿大毒犯，從十五年徒刑改判死刑，擺明是衝著加拿大而來。淡江大學戰略研究所教授黃介正表示，孟晚舟去年12月1日在加拿大被捕前，這件毒品案從未被報導過，現在卻被大陸當局拿出來宣傳，外界認為這是大陸報復加拿大的手段。

黃介正補充，華為一直以來被認為有大陸軍方背景，並且與大陸政府關係密切，美國就曾指控華為的產品可能被用來蒐集資訊，並帶頭呼籲各國抵制華為公司的5G電信設備，但歐洲國家反應不一，有些政府支持禁用，有些政府不受華為被懷疑涉間諜活動的顧慮影響。不過其實繼孟晚舟事件後，華為又有兩位高級主管因間諜罪在波蘭被捕，其中一位是波蘭公民，曾受雇於國家安全局，現為法國電信商Orange波蘭子公司的網路安全專家；另一人則是大陸公民王偉晶，過去曾在大陸駐波蘭格但斯克的領事館工作，現任華為波蘭分公司的銷售總監，這次事件也升高歐洲國家對大陸電信設備的疑慮。

談到大陸，少不了的另一個話題，當然是美國了，川普不只有貿易戰問題要解決，還有跟民主黨之間的僵持。淡江大學戰略研究所教授黃介正表示，美國聯邦政府因為預算案停擺，已經創下史上最長紀錄，許多公務員被放無薪假、煩惱生計恐斷炊，然而停擺已經產生廣泛的影響，經濟、機場安檢和民眾等各方面正面臨壓力。

黃介正補充，政府遲遲不開門，主要就是川普為了等待民主黨的屈服，答應為美墨邊境築牆計畫提供57億美元的經費，然而本月14日，川普宴請美式足球大學冠軍隊球員，來到白宮作客，但因政府關門，包括主廚在內、負責白宮生活起居的人員，都在放無薪假，川普就自掏腰包買300個漢堡、薯條和披薩，請球隊成員吃，還趁機大虧民主黨，不要再讓預算卡關!

不過因為聯邦政府關門，美國總統川普的支持度再創新低，僅37%受訪者認可川普施政，國會形象也不太好，民主黨支持度雖有成長，但也僅約2成。然而政府關門會持續多久仍是未知數，因川普與民主黨人至今都不願在邊境圍牆預算上妥協，隨著影響將越來越顯著，民眾對政治人物的滿意程度，難保不受影響。