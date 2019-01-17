獨／華為Nova 4初體驗：超越P20的萬元中階機

特約記者洪聖壹／上海報導

在螢幕正面打孔，讓正面螢幕幾乎呈現滿版的華為中階機Nova 4，目前已經在中國大陸上市，也確認即將在香港開賣，初步體驗，手機流暢度跟質感跟上了旗艦機 P20，售價卻鎖定台幣1.5萬元區間，可說相當超值，不過台灣方面目前還沒有上市情報。

華為近期主打的中階機Nova 4最大特色就是在正面螢幕左上角打了一個洞，方便放入自拍鏡頭，藉此提升手機螢幕占比，華為稱這樣的開孔技術為「自拍極點全面屏 」，這讓Nova 4手機螢幕占比達到86.3％。目前採用相似開孔技術的有三星的Galaxy A8s，不過該款手機的自拍鏡頭開孔大小為6.5mm，Nova 4 開孔大小只有 4.5mm，孔位比較小一些。

從官方數據來看，Nova 4配備 6.4 吋1080P解析度螢幕，出貨預載Android Pie搭配最新EMUI 9.0.1，螢幕比例對比前代向上提升到19.5:9，不過實際上與市面上多數類似 iPhone X（顯示比例同樣是19.5:9） 採用的「瀏海屏」相比，整體螢幕體驗上比較好一些，至少橫向看影片，不會有明顯遮蔽感，該款手機大小為75.1X7.77X157mm，正反面都是防護玻璃搭配金屬中框，實際握持質感有貼近2018年旗艦機的感覺，沒有類似榮耀V10這些玻璃背蓋手機的那種塑膠感。

該款手機共有紅、藍、白、黑四款，目前通路流通的紅色是高配版本，搭載跟 P20 系列同樣的麒麟970效能晶片，最高階版本為 8GB RAM + 128GB ROM，現場門市人員有給記者實際體驗《王者榮耀》（陸版傳說對決），螢幕視野上目前沒有滿版配置，但是流暢度相對加分，而且該款手機展示一整天了還開遊戲，手機本身並沒有過熱的問題。順帶一提，這款手機電池容量來到3750mAh，原廠標配9V2A充電器，理論充電時間2小時，在目前手機當中，屬於中上規格。

由於面向年輕市場，Nova 4 主打仍是拍照，該款手機配置 4800 萬畫素 (標準鏡頭、F1.8) + 1600 萬畫素 (超廣角鏡頭、F2.2) + 200 萬畫素 (景深鏡頭、F2.4) 三鏡拍攝模組，採用特製的 Sony IMX586 感光元件 (1/2 吋)，可透過 4 合 1 畫素合併成 4800 萬畫素的高解析度照片，「夜拍照」是主打特色之一，可惜這次在旗艦店體驗並沒有辦法嘗試，不過其內建的前後鏡頭AR特色體驗起來相當流暢，還可拿來拍照，相當好玩。

Nova 4 的「自拍」刻意把最高拍攝畫素提升到 2500 萬，採用的是 Sony IMX 576 感光元件，最大光圈是 F2.0，內建 AI 美顏與人像模式，實際體驗來說，可能因為畫素提升到2500萬畫素的關係，拍攝效果相當好，不過照片不能輸出來提供給讀者觀看。

讀者如果對 Nova 4有興趣，可以就近到香港、或者上海門市體驗，因為該款手機目前還沒有台灣上市情報。順帶一提，最高階8G/128版本售價約在台幣 15,000 左右，對於消費者來說，是在抉擇 P20 系列之外的一個好選擇。