　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

獨／華為Nova 4初體驗：超越P20的萬元中階機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／上海報導

在螢幕正面打孔，讓正面螢幕幾乎呈現滿版的華為中階機Nova 4，目前已經在中國大陸上市，也確認即將在香港開賣，初步體驗，手機流暢度跟質感跟上了旗艦機 P20，售價卻鎖定台幣1.5萬元區間，可說相當超值，不過台灣方面目前還沒有上市情報。

華為近期主打的中階機Nova 4最大特色就是在正面螢幕左上角打了一個洞，方便放入自拍鏡頭，藉此提升手機螢幕占比，華為稱這樣的開孔技術為「自拍極點全面屏 」，這讓Nova 4手機螢幕占比達到86.3％。目前採用相似開孔技術的有三星的Galaxy A8s，不過該款手機的自拍鏡頭開孔大小為6.5mm，Nova 4 開孔大小只有 4.5mm，孔位比較小一些。

從官方數據來看，Nova 4配備 6.4 吋1080P解析度螢幕，出貨預載Android Pie搭配最新EMUI 9.0.1，螢幕比例對比前代向上提升到19.5:9，不過實際上與市面上多數類似 iPhone X（顯示比例同樣是19.5:9） 採用的「瀏海屏」相比，整體螢幕體驗上比較好一些，至少橫向看影片，不會有明顯遮蔽感，該款手機大小為75.1X7.77X157mm，正反面都是防護玻璃搭配金屬中框，實際握持質感有貼近2018年旗艦機的感覺，沒有類似榮耀V10這些玻璃背蓋手機的那種塑膠感。

該款手機共有紅、藍、白、黑四款，目前通路流通的紅色是高配版本，搭載跟 P20 系列同樣的麒麟970效能晶片，最高階版本為 8GB RAM + 128GB ROM，現場門市人員有給記者實際體驗《王者榮耀》（陸版傳說對決），螢幕視野上目前沒有滿版配置，但是流暢度相對加分，而且該款手機展示一整天了還開遊戲，手機本身並沒有過熱的問題。順帶一提，這款手機電池容量來到3750mAh，原廠標配9V2A充電器，理論充電時間2小時，在目前手機當中，屬於中上規格。

由於面向年輕市場，Nova 4 主打仍是拍照，該款手機配置 4800 萬畫素 (標準鏡頭、F1.8) + 1600 萬畫素 (超廣角鏡頭、F2.2) + 200 萬畫素 (景深鏡頭、F2.4) 三鏡拍攝模組，採用特製的 Sony IMX586 感光元件 (1/2 吋)，可透過 4 合 1 畫素合併成 4800 萬畫素的高解析度照片，「夜拍照」是主打特色之一，可惜這次在旗艦店體驗並沒有辦法嘗試，不過其內建的前後鏡頭AR特色體驗起來相當流暢，還可拿來拍照，相當好玩。

Nova 4 的「自拍」刻意把最高拍攝畫素提升到 2500 萬，採用的是 Sony IMX 576 感光元件，最大光圈是 F2.0，內建 AI 美顏與人像模式，實際體驗來說，可能因為畫素提升到2500萬畫素的關係，拍攝效果相當好，不過照片不能輸出來提供給讀者觀看。

讀者如果對 Nova 4有興趣，可以就近到香港、或者上海門市體驗，因為該款手機目前還沒有台灣上市情報。順帶一提，最高階8G/128版本售價約在台幣 15,000 左右，對於消費者來說，是在抉擇 P20 系列之外的一個好選擇。

ET快訊
旅遊完被甩！女友到處嗆渣男　男友淚吐「生命剩半年」真相
理科太太踢鐵板！蔡康永開砲逼問12分鐘..網跪著看完

關鍵字：華為Nova 4,Nova 4

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

獨／華為Nova 4初體驗：超越P20的萬元中階機

加強資安、網管效能　合勤智慧雲端「星雲」更新功能

影／STUDIO A福利品特賣來了　iPhone 8打4.6折、單機不用一萬

液晶電視買一送一、吸塵器滿額現折　新春家電促銷年初最划算

淘汰Lightning接頭？日網站：新iPhone將採用Type-C

中華電「新春家電好禮方案」　月繳799元起、家電0元帶回家

遠傳iPhone Xs Max 256G限時降4,000元　舊換新機最高折2萬

VR互動學英文、走進細胞膜　HTC VIVE FOCUS推教育軟體

iPhone 11又有新渲染圖　三後鏡頭「中央尷尬對齊」

3鏡頭iPhone新設計流出！環形閃光燈成亮點

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

浩子爆「阿翔謝忻密會48分」細節　原來是講綜藝大哥壞話

獨／華為Nova 4初體驗：超越P20的萬元中階機

加強資安、網管效能　合勤智慧雲端「星雲」更新功能

影／STUDIO A福利品特賣來了　iPhone 8打4.6折、單機不用一萬

液晶電視買一送一、吸塵器滿額現折　新春家電促銷年初最划算

淘汰Lightning接頭？日網站：新iPhone將採用Type-C

中華電「新春家電好禮方案」　月繳799元起、家電0元帶回家

遠傳iPhone Xs Max 256G限時降4,000元　舊換新機最高折2萬

VR互動學英文、走進細胞膜　HTC VIVE FOCUS推教育軟體

iPhone 11又有新渲染圖　三後鏡頭「中央尷尬對齊」

3鏡頭iPhone新設計流出！環形閃光燈成亮點

美6個月內2發《中國軍力報告》　人民日報：妄自推測埋軍售伏筆

影／蘇貞昌吃麵狂問「這個會不會辣？」　廚師秒答讓他決定…

今年首位百萬獎金得主現身　現場買刮刮樂又中5000元

「必看愛情神片」重新上映！1男神+2女神　網淚喊：25年還是經典

楊晨熙認了愛情失敗　利菁嚇傻：她跟大飛是假的！

川普保證補發薪水！　聯邦政府部分關門進入第26天

倒車把前方小發財「騰空抬起」！　《黑澀會》玉兔拍謝：距離沒算好

陳大天曖昧女「最後關鍵」破局！　單身2年卡關：想有個伴

中職／現今4隊還有龍魂　葉君璋、許聖杰及郭建霖都還在

起司超濃郁還有菇香！肯德基「松露蕈菇起司雞」新春限時上市

客車司機馬尾妹白嫩美腿踩油門　打檔pose帥炸！網暴動：載我～

3C家電熱門新聞

STUDIO A i8手機不用..

日網站：新iPhone將採用T..

奇美電視買一送一　新春促銷猛

宏達電手機「買一送一」搶換機潮

中華電新春方案　月繳799、家..

甩150MB下載限制！4步驟i..

iPhone 11又有新渲染圖

3鏡頭iPhone新設計流出！..

iPhone中CP值最高　果粉..

遠傳iPhone Xs Max..

蘋果再推充電手機殼

VR互動學英文　HTC VIV..

LINE聊天機器人推薦 小歐陪..

iPhone超平價替代品　第7..

更多熱門

相關新聞

Mate 20、Nova 4兩億紀念機公開

現在正值Mate 20、Nove 4的宣傳期，華為終端手機產品總裁何剛公開了 HUAWEI Mate 20 Pro、Nova 4 的 2 億台紀念版相關訊息，並且確認，這個限定版將於2019年元旦（1月1日）在中國大陸的華為商城限量開賣，由於消息非常新，目前還沒有台灣的上市情報。

華為推出nova 4

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

女嬰「脖子長滿肉球」是菜花！媽「尾牙太嗨惹禍」

STUDIO A i8手機不用一萬

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一拳打斷門牙

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲女童

帶女投靠！孕堂姊扯嬰靈：打到她醒

500人夜圍南檢　警調虎離山送走3嫌

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面