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肯亞恐攻增至21死　青年軍：報復川普宣布「耶路撒冷是以色列首都」

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▲▼ 肯亞首都奈洛比15日爆發恐怖攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲索馬利亞恐怖組織「青年軍」（al Shabaab）聲稱犯案。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

肯亞首都奈洛比15日下午發生恐怖襲擊，死亡人數攀升至21人，其中有一名美國人和一名英國人，另有至少28人受傷。槍手當天帶著炸彈和步槍到市中心一處高級商業區的DusitD2飯店行兇。聲稱犯案的索馬利亞恐怖組織「青年軍」（al Shabaab）表示，這是為了報復美國總統川普2017年宣布「耶路撒冷是以色列首都」的決定，以「支持我們在巴勒斯坦的穆斯林家庭。」

事發時，DusitD2飯店在爆炸後燃燒，不時傳出激烈的槍響，有5名死者被找到時趴伏在餐桌上。當局目前已確認恐攻結束，總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta）表示，「DusitD2的安全行動已完畢，所有恐怖分子都被剷除了。」CNN指出，肯雅塔宣布恐攻結束不久前，飯店周圍還能聽到爆炸聲和槍聲，有超過700人被疏散。

▲▼肯亞奈洛比恐攻。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 死亡人數攀升至21人，其中有一名美國人和一名英國人，另有至少28人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼肯亞奈洛比恐攻。（圖／達志影像／美聯社）

一名26歲的目擊者Alice Mwanza在附近的大樓上班，事發時被困住數小時。她表示，「聽到爆炸聲後，我們立刻就看到辦公室窗外出現煙霧。出於好奇，我請我的朋友們跟我一起走，才能看到發生什麼事。我們以為是其中一棟建築發生火災，但當我們走樓梯到一樓時，我看到一條人腿飛了，我的同事們也看到了。」

死者當中，該名美國人被雇主指認為Jason Spindler。他在911恐攻後倖存，是I-DEV International諮詢公司的聯合創始人兼董事總經理。該名英國人則被指認為Luke Potter，是開發公司Gatsby Africa的林業和茶葉產品負責人。

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關鍵字：肯亞,奈洛比,恐攻

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