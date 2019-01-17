管中閔上任隔日就投書肯定自己　王世堅批：暗黑心態、自肥！

▲管中閔。（資料照／記者徐斌慎攝）

政治中心／綜合報導

監察院15日通過管中閔兼職的彈劾案，消息一出，立刻引起政治、教育界正反兩極評論。台北市議員王世堅17日在臉書表示，管中閔剛就任第一任國發會主委，隔日就投書肯定自己，「根本自肥」，「管中閔的暗黑心態應該要被徹底檢視！」

王世堅說，管中閔案最可怕是，管中閔白天擔任政府官員，晚上當暗黑忍者匿名寫社論用媒體輿論影響、擴充自己職權！

王世堅指出，2014年1月22日管中閔剛就任第一任國發會主委，隔日就投書《寄希望於國發會》肯定自己，讓外界以為是媒體第四權幫國發會擴權，「根本變相自肥。」

王世堅表示，《自由經濟示範區不等同服貿》這篇，將當時太陽花學運學生們、學者專家對服貿的看法惡意指稱他們是反中情結，「管中閔白天擔任國發會主委不為自己政府政策辯護，卻是晚上匿名透過輿論假裝中立客觀，抹黑反對者。」

王世堅強調，媒體是扮演一個第四權監督批評的角色，「管中閔此舉根本球員兼裁判，白天是受民眾監督的政府官員，晚上卻兼任裁判寫規則」，用媒體第四權社論對自己執政有利，這樣合理嗎？

王世堅認為，如果管中閔下班要為自己辯護，大可具名用讀者投書，而不是用匿名撰稿的方式，「管中閔的暗黑心態與他種種的錯誤，應該要被徹底檢視！」