「我主張凌虐孩童致死處死刑」　周錫瑋嗆：不修法就包圍立法院！

▲周錫瑋。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

近日虐童案頻傳，引起虐童相關刑責的討論，法務部已經提出《刑法》修法草案，增訂虐童致死可判無期徒刑，目前草案已經送到立法院，前台北縣長周錫瑋17日在臉書直播表示，他主張凌虐孩童致死應處以死刑，「如果不修法就包圍立法院。」

周錫瑋說，短短九個月全台有超過3000個兒童受虐，內政部長徐國勇稱法律才是最後的保障，他直言「法律沒有保護到這些無辜的小孩，中華民國法律沒有辦法保障這些人不受到凌虐！」

周錫瑋也提到，法務部希望修法加重虐童致死者的刑期，但殺人者死，凌虐孩童致死竟然沒有死刑，最高只有無期徒刑，「這些講話的官員真的是負責任的混帳！就是混帳官員！」凌虐兒童致死比殺人還嚴重，在這個過程中是最痛苦的，法律卻保障加害人。

周錫瑋表示，國家出現不負責任的政治人物，你們一直在講人權，只有保護壞人的人權，沒有保護好人的人權，台灣變成「兒童的地獄、虐童的天堂」，如果在美國發生這種事，施暴者會馬上被抓去關起來。「徐國勇你在說什麼？你在騙什麼人？」

「我主張凌虐孩童致死者應該處以死刑」周錫瑋說，凌虐孩童的人要處以重刑、速懲速決，保護受害者，社會安全網的體系政府應該負起責任，行政院長蘇貞昌「不要再衝衝衝」，「衝個屁呀！」應該出來解決問題！

周錫瑋說，總統蔡英文還在整天搞台獨，「搞這個有屁用？老百姓都過不下去了，你總要出來說話吧！」這些政治人物太可恥了！這些問題視而不見，徐國勇講那些屁話沒有用。

周錫瑋也說，如果政府再不做這些事，「我們一起包圍政府」，若立法院再不修法解決，「我們一起包圍立法院！」也將走上街頭包圍徐國勇這些不負責任、沒有良知、只想做官的人。

對於民眾施行私刑正義，周錫瑋說，大家可以表達情緒，但不要再用暴力，因為會觸法，犯法後自己反而會變成犯人，希望大家維持情緒，民主社會中有各種意見，跟街頭運動一樣，但千萬不能動手、使用暴力，在這個階段「包圍那些不願修法、解決問題的官員，才是正確的方式。」