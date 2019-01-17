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快訊／被砍年假郵差全爆氣！　中華郵政宣布取消「2/2上班」措施

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記者賴文萱／台北報導

中華郵政近日突然發公文宣布，今年春節年假首日2月2日，除全年無休的快捷外，連限時、普通郵件也都要正常投遞，讓郵差全暴氣。事後中華郵政澄清，非強迫性要求同仁出來上班，會尊重員工意願。晚間，中華郵政與中華郵政工會達成協議，確定取消2/2非快捷郵件投遞措施，傾聽民意，從善如流。

▲▼中華郵政郵差送貨投遞。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政宣布取消要郵差2/2投遞非快捷郵件措施。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼中華郵政,郵局。（圖／記者賴文萱攝）

▲春節期間，中華郵政除照常投遞快捷郵件外，一般郵件、包裹一律停止投遞。（圖／記者賴文萱攝）

中華郵政發言人郭純陽表示，先前是考量到今年連假長達9天，擔心民眾會趕在放假前交寄易腐壞包裹，因此才發出公文希望徵求有意願的員工出來協助上班，不過工會強力主張不要影響員工休假權益，在溝通過後，中華郵政將取消2月2日投遞非快捷郵件措施。他提醒，民眾在1月30日或2月1日交寄包裹時，若有時效性或易腐壞的包裹，請交寄快捷郵件處理，同步也會請窗口提醒民眾。

另外，倘若仍有民眾忘記，依然投遞了易腐壞的包裹，中華郵政也請各投遞單位主管衡量該類包裹數量，以精簡的人力來安排投遞人員，但依舊會以自願性員工為前提。

中華郵政工會秘書長羅蕙茹表示，在與中華郵政協調後，快捷郵件仍會照常投遞，一般郵件、包裹部分，如果真的有少數生鮮包裹，同意協調少數有意願出來上班的員工幫忙處理。

▲▼林佳龍。（圖／記者楊詩益攝）

▲林佳龍提醒中華郵政，應該可以更用心了解對郵差同仁過年加班的可能影響。（圖／記者楊詩益攝）

對於此事，交通部長也在粉絲專頁發表看法，他指出，春節連假第一天，中華郵政公司想增加人力，盡量讓民眾的包裹、郵件盡量不要「欠過年」。這個出發點很用心，但是，應該可以更用心了解對郵差同仁過年加班的可能影響，以及如何更尊重和借重工會可能扮演的積極角色。

在瞭解狀況後，林佳龍提醒中華郵政，春節期間國人對郵遞服務的需求高，所以過往春節都保留快捷郵件的服務。不過，今年郵政公司希望進一步在2月2日也正常投遞包裹、限時、普通信件。這固然是出自便民的美意，但連帶影響的郵政員工也會比往年多。

林佳龍說，雖然郵政公司的政策，是讓員工自願決定、並非強制，但我認為，公司在與工會的溝通上，可以做得更好。雙方考量春節需求、評估必要人力，事先溝通協商再公告做法，才能在「便民」跟「勞動權益」間取得平衡。

他強調，假期堅守崗位的員工勞苦功高，正因如此，更該重視他們的權益！未來若有類似的規劃，應該在程序上更尊重員工及工會，也為未來的溝通建立良好的基礎，創造雙贏。郵政公司及工會，今天已經在密切協商及對話，期盼有圓滿的結果。最後並呼籲，希望民眾多多體諒春節郵務及貨運單位的辛勞，盡可能提早寄送，讓大家一起過個好年。

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關鍵字：中華郵政,郵局,包裹,快捷

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