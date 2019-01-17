民進黨質詢九二共識　韓國瑜：這麼硬？我是九二共識支持者！

▲高雄市長韓國瑜首度議會總質詢 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜前往高雄市議會接受市政質詢，首先登場就是民進黨團的質詢，25位議員一字排開還拿了汽球當道具，民進黨團總召韓賜村議員首題就是直球對決詢問「九二共識」，讓韓國瑜回應：「第一題就這麼硬」。

韓賜村議員詢問韓國瑜對於「九二共識」有何見解，韓國瑜一站起來後就會先回答：「議會第一題就這麼硬喔？」，韓國瑜一開口就讓眾人笑了出來，不過隨後他調整態度，韓國瑜表示：「這是中華民國最重要的大事，要問到我個人意見，對現在整個台澎金馬以及對高雄市的未來，以及對兩岸和平發展，九二共識是最重要的定海神針，穩定兩岸關係」，就是有九二共識所以可以在兩個體制下，維持穩定交流發展，非常重要」。韓國瑜強調，他在選前5天前就公開自己「九二共識」立場，表示自己沒有騙，

隨後，前總統陳水扁的兒子陳致中接力上場，質問高雄市長韓國瑜「你說是定海神針？你的具體內容是什麼？跟習近平的是否一樣」？韓國瑜表示：「我說的九二共識就是依據憲法本文，憲法增修條文以及兩岸人民關係條例以及跟國民黨中央立場是一致」，隨後再次強調自己是「九二共識堅定支持者」，就是這樣貨才能賣得出去，人才進得來，兩岸才能有和平發展。

陳致中議員質疑，在「習五條」定調以後，根本沒有「各表空間」，所以想問市長口中的「九二共識」是否能夠接受「一國兩制、一中原則」，韓國瑜隨後回應：「這個問題實在太重要了」，但是自己認定的九二共識並非是「一國兩制」，而且引用憲法表示現在是「中華民國」，治權在「台澎金馬」，這是非常清楚的。陳致中則說：「這樣不就是一邊一國，兩邊兩國嗎？」