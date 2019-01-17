淘汰Lightning接頭？日網站：新iPhone將採用Type-C

▲日本網站爆料，下一代iPhone有望改採用USB Type-C接頭。（示意圖／CFP）

科技中心／綜合報導

下一代iPhone真的將改用USB Type-C嗎？其實從去年新發表的iPad Pro從Lightning接頭改為USB Type-C接頭後，外界紛紛猜測下一代iPhone是否會跟著憶起做更改，現在也有外國科技網站做出爆料，再添話題。

綜合外電報導，日本科技網站《Macotakara》指出，今年將發表的新iPhone，可望採用USB Type-C接頭，取代原先的Lightning接頭，且過去《Macotakara》爆料的準確度相當高，更為這項消息增添可信度。

Lightning接頭是從iPhone 5、iPad (第四代)等產品開始採用的，取代蘋果過去的30pin連接器。過去蘋果在線材上一直與Android陣營格格不入，但近期許多Android陣營的產品，例如三星的Galaxy S9和Google的Pixel 3皆是採用USB Type-C接頭，若未來蘋果真的改採用USB Type-C接頭，線材將能與Android陣營共用。

但蘋果若是真的改用USB Type-C接頭，目前旗下適用Lightning接頭的線材、充電器、耳機轉換線都將無法在新機使用，用戶只能再花錢進行更換。

▼iPad Pro 2018 已經從原先的Lightning接頭改為USB Type-C接頭。（圖／記者邱倢芯攝）