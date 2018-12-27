22歲女悔跳江！羽絨服厚到沉不了「漂30分」救命　網歪：啥牌？

大陸中心／綜合報導

重慶奉節一名22歲女子日前從長江大橋上一躍而下，由於當時天氣寒冷，身上穿著的厚羽絨衣剛好救了她一命，約漂浮在江面半小時後被民警救起，身體並無大礙，而女子上岸後第一句話稱「水太冷，不敢了！」。消息傳出，網友歪樓「五分鐘，我要這個羽絨服品牌的所有信息！」、「這廣告打得太好了」。

事發在25日上午10點，這名大學剛畢業的22歲女子想輕生，選擇到長江大橋跳江，由於天氣濕冷，跳下水馬上就後悔了，開始拼命往岸上游，然而她身上穿的羽絨衣太厚，幫助她漂浮在江面上，持續約半小時。岸上的人看著十分著急，卻又沒辦法去救援，只好報警求助。當地警方聯絡奉節長江海事人員，並利用快艇將女子救起。

▲女子跳江輕生。（圖／翻攝梨視頻截圖，下同）

女子上岸後抱著救援人員手臂痛哭，說再也不輕生了，但她沒有說明具體的跳江原因。經初步檢查，女子並無大礙，只是被冰冷的水凍的不斷發抖。隨後民警將這名女孩帶到了附近的派出所取暖，並找來了乾淨的衣服給她換上，還幫忙聯繫了她的父母。

消息一出，網友們的反應都不是在女子跳水的原因，紛紛歪樓「羽絨服質量太好」、「大難不死必有『厚服』」、「啥牌子的？」、「這件羽絨服必火！」、「羽絨服是不是又要漲價了？」。

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