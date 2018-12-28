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死神放她7天假！老婦死2日復活　開口要「喝酒吃肉」後離世

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▲ 影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

大陸中心／綜合報導

現實中真有起死回生？重慶忠縣一名75歲古姓老婦人，日前過世在棺材內躺2天後竟奇蹟「復活」，並提出想吃肉喝酒的要求，讓家人們又驚又喜，趕緊開桌找村民一起慶祝。不過就在復活7天後，古姓老婦再度離世，真正地離開家人。

綜合陸媒報導，75歲的老婦在這個（12）月中去世，被放入棺木裡，家屬也通知親友這個噩耗，並準備舉辦喪事。她的大孫女盛燕林回憶說，當時和媽媽以及2個姑姑都在棺材旁邊，當下她聽到棺材裡傳出喘氣聲時，心裡「也不覺得怕，因為奶奶平時對我很好」，便趕緊通知家人。其他人也在得知天大的好消息後，立刻把奶奶請出棺材，並用熱水擦身體保持整潔，好好照顧死而復生的她。

▼ 大孫女盛燕林與媽媽、姑姑一起聽到棺材內的喘氣聲。（圖／翻攝自Youtube／Wang Kevin，下同。）

▲▼ 重慶忠縣一名古姓老婦躺在棺材內死而復活。（圖／翻攝自Youtube／Wang Kevin）

不過，儘管古婦起死回生，也有家人們在一旁細心照顧，但精神狀況未見好轉，有時甚至認不出家人是誰，讓大家感到相當灰心。而連續7天精神狀況不佳的的她，突然於24日提出「想吃肉喝酒」的心願，也在喝酒、吃肉及鴨蛋後，於隔天下午4時再度離世。

等醫生確定古婦真正逝世後，村民再度齊聚一堂於古婦的靈堂前給予祝福，懷念平時待人很好、為人勤快的她。家人們繼上次擺了13桌之後，這次也擺了12桌宴請村民。

▼ 古婦於24日下午再度逝世。

▲▼ 重慶忠縣一名古姓老婦躺在棺材內死而復活。（圖／翻攝自Youtube／Wang Kevin）

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關鍵字：大陸,重慶,古坤芝,75歲,死而復活,盛燕林

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