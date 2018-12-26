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32秒記完52張撲克牌！16歲高一生獲「世界記憶大師」稱號

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▲▼ 重慶記憶大師。（圖／重慶晨報）

▲ 張韌孜展示他的獎狀。（圖／重慶晨報）

大陸中心／綜合報導

16歲的重慶八中高一生張韌孜在「世界腦力錦標賽」上，1小時內記住了1200多個數字、16副撲克牌等，以3358分的總成績獲得了「世界記憶大師」的稱號，而他只受過1年多的正式記憶訓練。他也分享了快速提高記憶力的小撇步，「多讀書、多訓練、多聯想，用細節去記憶。」

世界腦力錦標賽共有10個項目，包括隨機數字、二進位數字等。想要取得「世界記憶大師」稱號，就必須同時達到4個標準：1小時內記住1040個隨機數字、1小時內記住最少11副（572張）撲克牌、90秒內記住1副撲克，10個項目總成績3000分以上。

據《重慶晨報》報導，張韌孜在3天的比賽中，由於二進位記憶發揮的不理想，成績拖了後腿，因此在接下來的比賽中，他以「穩」作為取勝戰略。在1小時記數的比賽中，他原本能記憶1400個數位，但他選擇只記1200多個，重複記了4遍加深印象，最後只錯了2個數字。張韌孜還表示，平時最好的成績，可以32秒記完1副撲克牌。

▼張韌孜從小就喜歡背古詩、記地圖。（圖／重慶晨報）

▲▼ 重慶記憶大師。（圖／重慶晨報）

一年多以前，張韌孜還只是一名毫無基礎的高中生，那是如何練成記憶大師的呢？

張韌孜表示，訓練記憶同樣要靠多讀書、多訓練和更多聯想，「我覺得記憶再好的人，都沒有過目不忘這個說法，掌握了記憶的方法，是幫助我們更快、更好、更有邏輯性記憶，在日常生活中，我會留意一些生活的細節，嘗試用這些細節去記憶。」

張韌孜以車牌號碼舉例，「我把這些數位聯想成圖案，並把這些圖案聯想在一起，比如64，就記作柳絲，12就記作椅兒，要記住這兩組數字，就要讓這兩個圖像發生一個聯繫，比如椅兒從柳絲上滑下。」

「想像越離奇，記憶越深刻」張韌孜表示，要熟練地掌握這個方法，需要在平時生活中更多地運用右腦圖像記憶法，將陌生的資訊轉化為自己熟悉的圖像去記住它。當然，這需要更廣泛的知識面，要靠不停學習來達成。

但要想獲獎，光有高超記憶力可不夠，還得有意志力。張韌孜表示，「一場比賽下來，可能需要在那裡一動不動坐一兩個小時，雖然身體沒動，但是大腦在快速運轉」，經過了幾次記憶比賽的鍛煉，「國中的時候，期末考試的時間自己都有可能失眠，但現在再緊張的狀況，都會調整好心態。」

▲▼心智圖。（圖／維基百科）

▲心智圖是使用一個中央關鍵詞引起形象化的構造和分類的想法。（示意圖／維基百科）

世界腦力錦標賽

世界腦力錦標賽是由世界記憶之父、心智圖發明者東尼博贊（Tony Buzan）和英國雷蒙德基恩於1991年發起，由世界記憶運動理事會組織，是最高水準及權威的腦力競技賽事。每年都有來自世界各地40多個國家和地區、數以萬計的記憶選手報名，參賽選手成績不斷刷新人類記憶技術的水準，新紀錄可直接記入金氏世界紀錄而無需審核。

迄今為止，世界腦力錦標賽已在英國、美國、中國大陸、澳大利亞、南非、巴林、德國、馬來西亞、墨西哥和新加坡等地舉辦過。該賽事主要致力於挑戰人類記憶的極限，設有二進位數字字、虛擬歷史事件、一小時撲克牌、一小時數位、抽象圖形、隨機單詞、快速撲克牌、數位速記、聽記數位、人名頭像記憶十個比賽項目，涵蓋兒童組、少年組、成年組、老年組共4個參賽組別。

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