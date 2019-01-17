加拿大政府為「毒販」挑外交爭端　陸外交部：加國網友更明事理

▲華春瑩。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）日前稱中國「隨意」對謝倫伯格判死刑。加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）也稱「死刑是不人道和不適當的」。但是不少加拿大網友卻認為，走私222千克冰毒是非常嚴重的罪行，加拿大政府不該為了這麼一個惡劣的毒販挑起外交事端。大陸外交部發言人華春瑩16日表示，「好像有些加拿大普通民眾比加領導人更明事理。」

「不知道加方領導人能否向本國民眾解釋清楚，222千克毒品會奪走多少人的生命？奪走多少個家庭的幸福？」華春瑩在例行記者會上質問加拿大，「如果謝倫伯格因走私販毒222千克被判死刑是不人道、不恰當的，那麼讓更多人被毒品奪走生命就是人道和恰當的嗎？如果謝倫伯格是在加拿大走私販毒，加方怎麼處理，我們不會在意。但此事發生在中國，就必須按照中國法律處理。」

▲ 加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）。（圖／路透社）

她說，「中國人對1840年鴉片戰爭後飽受毒品危害記憶猶新，我們不會允許任何國家的毒販再來戕害中國人民的生命」。正如不少加拿大網友認為的那樣，中國司法機關的判決是正義的，而加方領導人有關表態顯然是太「隨意了」，這有損加拿大的形象和信譽。希望他們尊重法治，尊重中國的司法主權。

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據加拿大廣播公司（CBC）16日報導，網友Helen Paris表示，「謝倫伯格有販毒歷史，之前的懲罰並沒有改變他。現在他被困在了一個不那麼寬容的國家。加拿大不應該干涉。他這次在中國犯罪，中國應該決定他的命運。」

此外，澳洲代理外長近日也聲援加拿大稱，「謝倫伯格案不適用死刑，中方不應如此快速斷案」。華春瑩直言，「我覺得非常奇怪，這跟澳洲有任何關係嗎？根據中方有關法院公佈的情況，謝倫伯格所走私的這批200多公斤毒品，原計劃要運往澳洲，難道澳洲方面願意看到這批毒品流入澳洲去危害澳洲民眾嗎？你可以請澳洲這位官員對他的人民說清楚，他是不是想讓這批毒品流到他自己的國家去​​呢？」

▲謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品遭大陸法院判死刑。（圖／翻攝自微信／大連市中級人民法院）