神奇紫砂壺加入熱水　黑旗袍正妹「10秒脫衣」變裸女

▲ 只要加進熱水，壺上的黑衣女就會「脫衣」。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

大陸中心／綜合報導

微博近日流傳一段10秒影片，一個神奇的宜興紫砂壺在加滿熱水後，壺上的黑旗袍正妹就會開始「脫衣服」變成裸女。當地衛道人士卻認為這是在褻瀆紫砂文化大批「低俗」。

據《梨視頻》報導，近日網路一段影片出現了這個加滿水就會出現裸女的紫砂壺，由於紫砂壺是大陸宜興的特產，因此不少宜興紫砂壺的愛好者，紛紛對此表達出強烈的譴責，認為是對紫砂文化的一種褻瀆。宜興市陶瓷行業協會會長史俊棠對此表示，這種藝術並不是紫砂藝術，也不會是紫砂文化，尤其把美女圖案刻上杯子，應該不是紫砂藝人會做的事，「我們可以不屑一顧」。

從影片中可以看到，茶壺上有個繫著髮簪的黑旗袍正妹側坐的圖案，只是當熱水加進去之後，從正妹胸前和下半身的衣服開始消失，突然間全身黑衣迅速地消失不見，露出引人遐想的白皙肌膚。

▼ 一開始茶壺上的黑衣正妹衣容端莊，手扶頭側坐在地上。



▼ 一加進熱水，正妹胸前跟下半身的衣服突然褪去，接下來全身衣服也一併消失地無影無蹤。

許多人看到影片後，也大罵作品侮辱了紫砂文化，「這不是在搞創意，這事下流」、「低俗到了極點」、「弄甚麼不好，非要弄這個，丟人」、「一顆老鼠屎，禍害千年阿」、「做事情，最重要的是理念，就不能弄個書法、國畫嗎？裸女是能賣多少錢」。不過也有網友看到後，打起歪念頭表示，「我就問一下，為甚麼要打碼」、「很有創意」、「請問掏寶有賣嗎」、「我也想買一個」。