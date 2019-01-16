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新竹市國際街舞大賽27日舉行　冠軍將赴法角逐世界冠軍

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▲新竹市國際街舞狂熱大賽將於27日在新竹市站前廣場登場。（圖／新竹市提供）

▲新竹市國際街舞狂熱大賽將於27日在新竹市站前廣場登場。（圖／新竹市提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市國際街舞狂熱大賽將於27日在新竹市站前廣場登場，結合法國最大型街舞比賽Battle Pro台灣區預賽，由新竹市KGB專業街舞團舉辦，冠軍隊將可獲得全額補助，成台灣代表隊前往法國角逐世界冠軍，新竹市長林智堅今（16）日出席宣傳記者會表示，市府很榮幸參與這場盛會，並透過實質補助支持年輕朋友在世界舞台發光發熱，邀請市民當天前往加油打氣，他也表示，未來將改善東門城周邊練舞環境，提供街舞者更好的跳舞空間。

Battle Pro起源於巴黎，是法國最大街舞賽事，將於今年2月23日在法國‧布洛涅‧比揚庫爾進行決賽，由巴西、委內瑞拉、韓國、俄羅斯、烏克蘭、比利時、法國及台灣等八國共同比拚。台灣預賽主辦權由深耕竹市20年的KGB專業街舞團取得，睽違4年再度獲主辦權，預賽將在1月27日下周日於新竹火車站前廣場盛大舉辦，冠軍隊伍將可代表台灣前往法國角逐世界冠軍。

林智堅表示，很高興能夠和竹市重要的在地舞團KGB共同推動這項賽事，新竹雖然是一個古城，但卻是全台人口最年輕的城市，有許多的年輕朋友熱愛街舞，在KGB努力爭取之下，新竹市政府也共襄盛舉，希望透過40萬的實質補助，能夠減輕參賽者在出國機票、住宿上的負擔，讓年輕朋友在世界舞台發光發亮。

「東門城有190年歷史，但時時刻刻都可以看到最具生命力的年輕人。」林智堅表示，在這十幾年間，新竹市街舞人的練習場地多在東門城、護城河附近，市府將在步行城市計畫中，改善周邊環境，並考量街舞者需求，以不鏽鋼作為地下道牆壁，讓古蹟也可以很摩登時尚；工程將於農曆年後施工，屆時舞者將有更寬廣、舒適的練舞空間。

KGB專業街舞團團長林俊含、團員陳昊勳表示，KGB創團至今20年，致力推動新竹市街舞文化，希望帶給新竹民眾不一樣的舞蹈文化體驗，法國「Battle Pro世界賽」是很知名的國際賽事，每次參與國家都不同，很高興睽違三年這次又拿下台灣預賽權，讓新竹街舞文化更具國際觀，也盼進一步推動街舞向下紮根，吸引更多小朋友參與。

此外，1月27日當天將同場舉行Battle Mania 賽事，該賽事源自於新竹，至今已邁入第30屆，為台灣歷史悠久且眾多年輕人參與的全國街舞賽事，獲得冠軍優勝者將可代表台灣擔任Battle Pro 1對1 種子選手，爭取法國世界決賽參賽權。

新竹市政府文化局長黃竫蕙表示，本次比賽中Battle Pro 8對8團體賽已報名截止，共30個團體報名，計有240人參與；Battle Mania 30 1對1個人爭奪賽，報名限額150人開放報名中，歡迎全國街舞高手前往爭取榮譽，也邀請市民朋友到場為他們加油打氣。詳情請洽03-5332841文化局專線，或撥打1999為民服務專線。

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關鍵字：新竹市國際街舞大賽, KGB

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