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嘉義高鐵 ─ 台南鹽水「1元銅板價」　優惠再延展半年

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▲▼為方便長者辨識，嘉縣公車站牌重新設計，最快三月底全面更新。（圖／記者翁聖勳翻攝）

▲▼嘉義縣政府與客運業者合作，優惠嘉義高鐵站台南鹽水只要一元就可以搭乘。（圖／記者翁聖勳翻攝）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義縣政府為鼓勵民眾搭乘大眾工具，2018年7月1日起辦理市區公車166路線「嘉義高鐵站-台南鹽水」1元銅板價搭乘優惠活動，由於民眾反應熱烈，運量也有顯著成長，經與業者協調後，優惠活動將再延續至今年6月30日止，歡迎民眾多加利用。

根據縣府統計資料，166路公車行駛路線屬於偏鄉地區，截至2018年11月底，每月運載量都突破2400人次，搭載人數一直有成長，也兼顧了偏鄉民眾交通需求，嘉義縣政府照顧偏鄉民眾的執行力獲得中央肯定，去年12月榮獲衛生福利部頒發「2018健康城市暨高齡友善城市-暢行優良獎」殊榮。

嘉義縣政府建設處指出，166路公車以鹿草和義竹鄉親為主要服務對象，經與業者協調後，優惠活動將延續至6月30日，縣府也將改善沿途包括候車亭修繕、新設候車亭及增設公車動態資訊看板，提升民眾乘車的便捷與舒適性。

166路線由高鐵至鹽水，途經故宮南院、長庚醫院及縣政府等重要地點，提供鹿草、義竹及鹽水居民便利就醫、遊憩與轉乘高鐵。另外，考量民眾的乘車需求增加，今年度新增稻江大學、鹿草圓山宮、活動中心及義稠里等4個站點，大幅提升服務範圍。

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關鍵字：嘉義高鐵,鹽水,一元銅板價

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