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8大連鎖店被點名漠視「雞福利」！　400億隻雞被灌食到跛腳

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▲▼雞,養殖場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲很多雞一輩子都沒見過陽光。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

全球8大連鎖餐廳被世界動物保護組織（WAP）指出「漠視雞隻福利」，長期對雞群施以不人道的餵食與屠殺，其中達美樂披薩店更是被評分為非常差勁。被點名的肯德基對這項報告回應，他們以自家「領先業界的動物福利感到自豪」，並且長期通過動物福利諮詢委員未來改善農場環境和雞隻健康。

據《獨立報》報導，這是WAP針對這類議題第一次進行全球調查，肯德基、麥當勞、Nando's烤雞、漢堡王、必勝客、星巴克、Subway潛艇堡以及達美樂都被點名不合格，每年約有400億隻雞生活在極差的環境和健康狀況中，出現皮膚病、跛腳、心臟衰竭等等問題。

報告指出，3分之2的雞生活在黑暗的倉庫中，被強迫灌食來快速增長，雙腳無法承受自己體重所以導致跛腳，而且環境過於狹隘沒運動空間，還非常骯髒又昏暗。

這8家連鎖店都被評分為「差」，但漢堡王、星巴克及Subway潛艇堡都有提出政策來改善雞隻福利，達美樂美國分店和歐洲分店則是完全沒應對政策，被列為紅字等級的「非常差」。

▲▼全球連鎖店被指出對雞隻不人道。（圖／翻攝自世界動物保護組織）

▲被點名的連鎖店全不合格。（圖／翻攝自世界動物保護組織）

WAP發言人強提（Jonty Whittleton）表示，工廠裡養殖的雞大部分都活在痛苦中，承受極大的恐懼和壓力，數十億隻雞從未有機會見到陽光，而是被迫以不正常的速度生長，這顯示了這些大企業對雞的殘忍。」

Nando's烤雞、肯德基、Subway潛艇堡都在第一時間表示，企業相當重視動物權利，也積極在改善雞隻的生存環境和健康，所有雞的飼養都有通過標準程序。

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關鍵字：,麥當勞,肯德基,達美樂

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