遭虐死女童「全身無一處好」　宅神怒喊：Ｘ！每天都有人渣！

▲台南18歲女虐死1歲女嬰，民眾聚集在警局怒吼。（圖／翻攝黑色豪門企業臉書社團、當事人臉書）

地方中心／台南報導

台南市1歲女嬰遭虐死，引發上百名憤怒民眾聚集包圍警局，宅神朱學恆在臉書上發文痛批：「Ｘ！每天都有這種人渣」；兒童權益促進協會理事長王薇君也表示「拳頭都硬了！」；資深音樂人許常德更是發文問：「台灣是虐童天堂嗎？」

15日晚間警方接獲通報，一起女童疑似遭虐死案，緊急到場處理，發現女童遺體多數傷痕。初步了解，女童是因再加打翻牛奶，於是遭到母親持「不求人」毆打，不料女童卻突然昏厥，才趕緊坐計程車將該2歲女童送醫急救，送至醫院時已無生命跡象。

▲台南女嬰遭虐死，民眾聚集警局外。（圖／翻攝「黑色豪門企業」臉書社團）

警方調查，涉案的女童母親、母親堂姐、堂姐夫及李姓計車司機面對女童哭鬧不聽話，就會動手教訓，警方偵訊後也忍不住痛批「人神共憤！」

虐童案件頻傳，許多名人都紛紛在臉書上發表意見，許常德就發文表示失落「台灣是虐童天堂嗎？」、「這麼頻繁這麼誇張，沒有辦法的話，難怪群情激憤」宅神朱學恆也痛批「Ｘ！每天都有這種人渣」

▲台南女嬰遭虐死案，4嫌移送。（圖／記者林悅翻攝）

案發後，許多往有湧入女童母親臉書，痛罵她「你還配當人？」、「你活在這世上真是浪費」、「狗還知道要保護自己的孩子，你簡直連畜牲都不如，說你是畜牲還污辱了畜牲」。

【相關新聞】

►影／17歲母同屋4人承認「看到小孩哭鬧就打」 警怒：人神共憤



►影／「有時候4人一起打1歲女童」 警搜出「刑具」還有藤條塑膠管