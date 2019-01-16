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包偉銘54歲身段靈活　上購物台分享動感保養秘訣

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G-FORCE大賀兄弟 首張EP 發片媒體餐會,包偉銘（圖／記者季相儒攝）

▲有「台灣不老歐巴」稱號的資深藝人包偉銘，出道30幾年，凍齡外貌、身材曲線有如當年。（圖／記者季相儒攝）

記者洪菱鞠／台北報導

資深藝人包偉銘出道30幾年，凍齡外貌、身材曲線有如當年，完全看不出真實年齡已經54歲，每次出現都會引起現場驚呼「一點都沒變」，因此有著「台灣不老歐巴」稱號。僅管已邁入中年，包偉銘的身段仍靈活動感，在演藝圈繼續跑跑跑向前跑，而他即將親自現身東森電視購物台，分享自己的保養秘訣。

包偉銘究竟是如何保持靈活敏捷的行動力，今（1/16）下午15:20在東森購物CH47節目中，他將站台分享之外，針對此次首賣優適活敏捷膠原錠關鍵敏捷組，則是東森嚴選合作夥伴永信藥品，為會員量身訂做的保健品牌，由雙方聯手推出首支全新保健食品「優適活-敏捷膠原錠」，擁有美國哈佛實證研究5大世界專利的非變性二型膠原蛋白（UC-II），獲得美國FDA安全食品原料認可，多數人都能快速感受UC-II保健力。

永信藥品則是成立超過60年，為國內第一家獲得PIC/S GMP認證的藥廠，除台灣外，在美、日、馬來西亞、越南、印尼、中國昆山也都設有生產據點，產品行銷歐、美、亞三大洲，並獲有許多獨家專利，旗下更設有EYES檢驗實驗室，並通過TFDA認證，確保生產的保健品與藥品有品質保證。

東森X永信 優適活敏捷膠原錠首賣（圖／東森購物提供）

▲東森與永信藥品聯手推出首支全新保健食品「優適活-敏捷膠原錠」。（圖／東森購物提供）

東森購物指出，除了有專業藥品實驗認證，秉持「東森嚴選」的精神，上市前特別在北中南多區大規模舉辦健康體驗會，體驗人次高達近200人，有55%體驗者認為對他們上下樓梯感到舒緩、更靈活；65%表示原本活動時有喀喀聲，但體驗後也感到有一定幫助，由於行動舒適、真實有感大獲好評，因此公開上市推廣，尤其為了讓東森會員都能吃得安心、活得健康，東森購物董事長王令麟也親身體驗，堅持給會員高品質、有感的商品。

東森購物表示，台灣正式邁入高齡社會，銀髮族對於保健品的需求日益增加，根據2017年數據，台灣骨關節保健品一年市場達42億，因此今年積極投入發展保健商品，在強大的保健食品供應鏈支持下，推出讓消費者放心、大眾信賴的自營商品。

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關鍵字：包偉銘,東森購物,永信,優適活,保健,行動

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