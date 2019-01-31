生活市集首開千萬發票特獎　幸運得主花不到4千買手機中大獎

▲最新一期統一發票於上週開獎，創業家兄弟旗下生活市集也開出首張千萬發票特獎。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導



去年11～12月期統一發票於上週開獎，創業家兄弟旗下生活市集也開出首張千萬發票特獎，幸運特獎得主只花不到4000元購買智慧型手機就獲得千萬獎金，另外好吃市集同期也共計開出了253張伍獎及5069張陸獎。

為歡慶站上開出千萬特獎發票，生活市集即日起宣布加碼推出限時開運活動「你下單我買單！天天抽點數100%回饋」，至2/8止，下單消費不限金額成立任一筆訂單，即可登記抽「點數100%回饋」，1點抵1元，活動期間將天天抽出一位幸運得主。

此外，生活市集、好吃市集「千萬紅包瘋狂發」活動持續進行中，2/11前到平台首頁及單品頁抽紅包再分享給好友，即可抽大獎或獲得好禮，分享次數最多且已分享超過100人者，若至禮物資訊頁登記，還可得最大獎現金8888元。另與多家銀行合作推出獨家刷卡回饋，像是指定銀行信用卡單筆滿999元即回饋百元刷卡金等，而過年指定期間使用街口支付付款還有機會得到最高103%回饋。

東森購物則是從即日起推出「滿額回饋」，包括消費登記加碼送5%、指定館別消費滿2,000元登記送200枚東森幣，另針對3C、家電、流行等商品祭出限定滿額折扣碼，結帳輸入即可馬上折抵享優惠。