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葉匡時談回台投資補貼　台商：簡單快速手續較重要

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▲準高雄副市長葉匡時一行登陸行銷高雄，最後一站前往江蘇昆山。（圖／記者魏有德攝）

▲準高雄副市長葉匡時一行登陸行銷高雄，最後一站前往江蘇昆山。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／江蘇昆山採訪報導

準高雄副市長葉匡時登陸行銷高雄，最後一站前往台商大本營之一的江蘇昆山，並以「中美貿易戰下台商如何因應」為題發表演講，同時藉此機會向台商介紹高雄投資環境。葉匡時表示，這趟行程非常多人表達回台投資興趣，但台灣產業上五缺困境待解，只能盡量協助，希望台商可以往高附加價值產業方向選擇。

在行銷高雄上，也有台商組成「智囊團」，希望藉此提供葉匡時招商引資的建議。葉匡時提到，有些台商期待政府補貼，但在台灣現行體制下相對困難，比較重要的是希望到高雄投資的台商能以永續經營為考量。

▲昆山台協榮譽會長孫德聰。（圖／記者魏有德攝）

▲昆山市台協榮譽會長孫德聰。（圖／記者魏有德攝）

昆山市台協榮譽會長孫德聰則表示，葉匡時應該誤會了，台商在大陸沒有拿到很多補助，回台投資比較在意的是政府能有明確的法律或規定可以依循，提供簡單快速、不要太複雜的手續。

對於近日引起社會廣泛討論的高雄「代言人」爭議，孫德聰認為，每個月找不同代言人的方法，可以吸引不一樣的族群，如果有機會也會向葉匡時建議，大陸高知名度的人代言高雄，也是不錯的選擇。他表示，高雄最有吸引力的就是「韓國瑜」這三個字，他親自出馬也是可以的。

▲葉匡時前往昆山慧聚寺媽祖廟上香祈福。（圖／記者魏有德攝）

▲葉匡時前往昆山慧聚寺媽祖廟上香祈福。（圖／記者魏有德攝）

受到天氣不佳影響，葉匡時到昆山拜訪台商行程有所延誤，仍不忘前往台灣民眾在昆山的精神支柱「慧聚寺媽祖廟」上香祈福。他提到，每個人在上香都會祈願，希望台商在昆山發展更好，尤其國際經濟形勢下，能很快克服逆境，兩岸能和平穩定。韓國瑜曾說希望打造高雄成為全台首富，葉匡時也不忘祈求媽祖保佑，努力讓高雄人發大財。
 

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