高雄知名酒店歡慶2週年　祭出超值住宿及餐券

▲▼高雄酒店業者為了歡慶2週年慶，推出住宿和餐券等優惠活動。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高嫆報導

位於高雄市中心中央公園旁的知名酒店，近日推出一系列超值住宿及餐券優惠活動回饋。在周年慶期間住宿優惠專案；業者表示在2019年2月底前，只要在酒店內任一景客房、或餐廳拍照打卡上傳或發文#hotelindigo，若被分享至業者官方IG帳號，就能得到價值1萬3800元的高級房免費住宿一晚。

且在特色餐飲部份也祭出多項專案活動，有春節圍圓圍爐添新味，獨家推出新加坡特色年菜，不需出國也能享用在地好風味。除了應景的中式圍爐宴之外，西餐也是不錯的選擇，業者準備精緻主餐及自助餐檯，最適合年輕人揪團同行。





業者表示，過去肉骨茶是民眾為了補充體力，用便宜的零碎藥材、香料熬煮帶肉的豬骨，做為早飯。而肉骨茶這料理雖然名字有個「茶」字，可是壓根兒裡是不含半點茶葉成份的，它的湯頭通常是用豬肉、豬骨加上枸杞、甘草、丁香、大蒜、當歸、熟地等多種中藥材熬煮而成。

另外每間賣肉骨茶的餐廳或攤位都會有自己獨家的改良配方，各有巧妙不同，綜合「潮州式」胡椒味大蒜及「福建式」較重的中藥味，放入新鮮蔬菜、肉類等材料，豐富滿溢的意涵作為春節圍爐菜色再適合不過。

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