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全國最佳壽險條件　8成保戶在意「售後服務佳」與「理賠迅速」

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▲▼金管會副主委黃天牧（右）代主委顧立雄接受《現代保險雜誌》創辦人黃秀玲的特刊。（圖／記者李蕙璇攝）

▲金管會副主委黃天牧（右）代主委顧立雄接受《現代保險雜誌》創辦人黃秀玲的特刊。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

消費者認為壽險公司值得被推薦條件中，近8成保戶首選「售後服務佳」與「理賠迅速」，再者為誠實經營、業務員素質高與商品內容不錯。至於是否納入金控的則是占11%。

今年《現代保險健康理財雜誌》公布「全國最佳壽險公司排行榜」，面訪調查消費者心目中的理想壽險公司，遠雄人壽連續三年得到「知名度最高」優等肯定；另外「業務員最優」與「理賠服務最佳」的認同度更大幅提升，同樣拿下優等，與金控壽險公司並駕齊驅。

遠雄人壽目前全台約6,300位業務員，在這次保險品質獎的「業務員評比」調查中，無論是再購族或首投族給予遠雄肯定的評價，其保險業務員連續十三個月任職的定著率也於壽險圈前段班，該公司也持續推動獵鷹挖角等增員方案。

▼遠雄人壽總經理趙學欣（右）代表接受保險品質獎。（圖／遠雄人壽提供）

▲▼遠雄人壽總經理趙學欣（右）代表接受保險品質獎。（圖／遠雄人壽提供）

遠雄人壽表示，目前持續推動網路投保的旅平險及各項優惠保戶的加值服務等，在重大事件發生時，更是提供簡化理賠申請程序，優先給付住院保險金及住院傷者慰問金，給予保戶最即時的協助，也因此在理賠服務評比項目上，整體勾選率提升得到保戶們的肯定。

依現代保險雜誌舉辦的2019理賠服務最好的壽險公司排行榜，遠雄人壽以給付件數48萬8,429件，勾選率達11.7%，在22家壽險公司中名列第7名，拿下本屆「理賠服務最好」優等獎之外，還得到「知名度最高」與「業務員最優」的優等獎。而富邦人壽則是蟬聯知名度最高、理賠服務最好、業務員最優、最值得推薦的四冠王。

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關鍵字：壽險,售後服務佳,理賠迅速,現代保險雜誌,業務員,理賠,知名度,遠雄人壽

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