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長照險一年14萬　新光開放至70歲須體檢每月理賠3萬

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▲▼新光人壽有2檔長照險可以承保到70歲長者。（圖／記者李蕙璇攝）

▲新光人壽有2檔長照險可供70歲民眾投保。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

人生中若遇到長期臥病或嚴重失智的情況，龐大金錢及照顧的壓力很可能摧毀一個家庭。愈來愈多民眾開始考慮避免以上的風險，紛紛詢問家中年邁長輩是否還有投保長期照顧險的機會。

記者將讀者洽詢問題轉交給多家人壽，新光人壽回覆說，通常投保年齡「15足歲至70歲」的計算標準，務必注意是須符合保險年齡規範，「保險年齡」係指按投保時被保險人之足歲計算，但未滿1歲的零數超過6個月者，即加算1歲。

因失能、失智、罹患特定傷病，而能夠有每月給付現金的險種，以保險年齡70歲的長輩來說，僅能參考「長期照顧險」及「特定傷病險」可以投保。而投保注意事項，除須配合體檢外，還需生調人員協助填寫心智狀態問卷，做為核保的依據。其實民眾最困擾的不是行政程序，而是在有限的資源下，如何為父母挑選合適的險種。

新興的保險諮詢品牌「人生設計所 LIFE Lab.」則建議民眾，花點時間坐下來與店員面對面的詢問是最好的方式。以協助挑選險種來說，「人生設計所 LIFE Lab.」的店員會引導民眾，描述父母親的日常娛樂、運動、飲食習慣、出入交通方式、居住環境、家族病史等，其實這些都是選擇保險非常重要的依據。

例如，長輩雖然常常打麻將，每日散步，但有家族心血管病史，出入仍騎摩托車買菜，則考量的順序，可能就需以特定傷病險做為優先（可給付重度腦中風後障礙及嚴重頭部創傷）。

若民眾能騰出的保費有限，則長期照顧險中也有不含身故保障的類型，例如新光人壽其中一檔的長期照顧終身健康保險，若符合理賠給付條件下，月領3萬，70歲女性，繳費年期10年期，每月保費約需繳1萬1,856，年繳約14萬2,272多元，相當於發生理賠狀態，每1元保費可發揮2.5倍的效果，大大降低家人每月支出的壓力。

「人生設計所 LIFE Lab.」還建議，民眾可以考慮要為下一代著想，避免培養一輩子的孩子，卻因為自己的健康而影響了他們一輩子，可以先至提供無壓力的「人生設計所 LIFE Lab.」聊天諮詢方式，而且該處的業務員是被規範不可以主動打電話給民眾，故僅單純提供諮詢與協助了解保險觀念。

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關鍵字：長照險,新光人壽,70歲,體檢,理賠,人生設計所,LIFE Lab,南山人壽

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