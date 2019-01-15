　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

陳砥柱／貴婦奈奈為何不申請破產只想潛逃出國　《破產法》該修

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼破產，破產法。（圖／pixabay）

▲自《破產法》制定以來，能成功向法院申請破產獲准的機率並不算高，使得事業經營失敗者選擇債留台灣，潛逃出境。（圖／pixabay）

與夫婿一同經營醫美診所的網紅貴婦奈奈，事業經營失利，夫婦吸金潛逃出國且債留台灣，想在加拿大申請難民保護。不意外地，這個事件喚起了許多改革聲浪，希望改進我國院檢警海關的體制，以避免當事人逃亡與隱匿、不當處分財產等。但就像我們在檢討自身財務狀況時，都知道開源與節流、興利與防弊並進，因此我們也不該忘記要檢討我國法制是否有足夠的誘因，讓經營事業失敗的當事人能理性地選擇要留下來面對債務，畢竟事業經營本身就是有起有落。

《破產法》從民國24年制定到107年的修正，但這些年我國歷經了全球及區域性的金融風暴，理論上，《破產法》應該要能稱職地在債務人不能清償債務時，依其規定程序清理債務，縱使不能讓債務人、債權人雙方重回高峰，至少應能避免雙方血本無歸。但根據實務統計，自《破產法》制定以來，能成功向法院申請破產獲准的機率並不算高。讓我們好奇的是，外國不乏知名人士在事業失敗後成功申請破產的案例，但我國經營事業失敗者，較多是選擇潛逃國外，將債留在台灣，究竟是甚麼因素讓他們這麼選擇，卻不想遵照我國《破產法》的重建新生。

諸多學者歷年來多次對我國《破產法》提出修正建議：1.破產管理人對破產人域外財產是否有管理權有爭議；2.破產管理人是否有權主張終止破產宣告前的繼續性契約的規定並不完整；3.破產申請的審理期間過於嚴苛。針對第一點，多少仍受限於由於我國目前的國際地位因素，但仍應樂觀期待各國法院都遵守平等互惠原則，但針對後續兩點，現今的《破產法》似乎仍有不足。

首先，關於主張終止繼續性契約的規定，《破產法》雖然已在第77條規定，「承租人受破產宣告時，雖其租賃契約定有期限，破產管理人得終止契約」，但由於未有其他相關的明文規定，以致於其他類型的雙務契約能否終止，又該如何終止的規定並不明確。同時，由於實務區分宣告破產前的債權屬於破產債權，因有必要繼續交易而衍生的屬於財團債務，以利用財團債務清償順序先於破產債權的特性，嘗試取得債權人同意繼續提供對價，但是，若債權人仍拒絕繼續提供對價，破產管理人該如何進一步應對亦無明文，似僅能透過法院的保全程序要求債權人，不確定性甚高。

另外，關於審理期間過於嚴苛的部分，根據《破產法》第63條規定，法院對於破產的聲請，應自收到聲請之日起7日內以裁定宣告或駁回，必要時得延展7日以令調查完竣。然而，破產案件與一般非訟事件所採的形式審查不同，必須經過調查，縱使每件破產的申請都延展7日，仍難以期待同樣是人的承審法官能在規定的期限內妥善地進行裁定。比照性質相似的《公司法》第285之1條的重整聲請的審理期限，為收受重整後120天內為之且必要時得延長兩個30日，《破產法》規範的審理期限不合理且難以實行的這項缺失，更是明顯。

可以理解的是，我們難免會直覺地站在債權人的角度認為，不應該提供更為便利的制度讓債務人聲請破產，但讓有能力潛逃外國的債務人沒有誘因選擇留在台灣聲請破產面對債務，應該是對多數沒有能力至外國進行追債的債權人更為不利的。當然，為了一併提升債權人的保障，如何讓破產免責的例外規定更為細緻，進一步擴充《破產法》第149條但書的態樣，仍是各界先進持續努力的課題。

好文推薦

陳砥柱／保護國家主人翁　修法加重刑度能減少虐童案？

陳砥柱／提高自訴門檻是減少濫訴的最佳解方？

陳砥柱／律師考試採及格制　跨過門檻有助跨領域執業

▲陳砥柱●陳砥柱，因對法制新聞有興趣而進修並通過律師考試，從工程師轉為執業律師，於電子公司的法務智權部門服務，也是公益性質的台北市政府廉政透明委員會委員。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法
國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽「噁心」
阿弟失業3年財產剩3元！Mei生日卻送他40萬重機「原因太偉

關鍵字：法律,司改人權,陳砥柱,破產,貴婦奈奈,破產法,潛逃,獎金獵人,吸金

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

影／「獎金獵人出動」貴婦奈奈一家　調查局懸賞一人25萬元

影／加國台灣人看不下去！　臉書怒創「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」

影／外交部發文加拿大外館：領務局已註銷貴婦奈奈一家三口護照

缺工問題火燒眉毛　362家日企因此破產

歷經崩潰及破產　這次通用汽車迅速決定出手裁員關廠

陳砥柱／貴婦奈奈為何不申請破產只想潛逃出國　《破產法》該修

吳景欽／屍體解剖是醫師或法醫師的事？

李永然／文化政策該重視　那宗教信仰自由的保障呢

不該被延宕的商業法院　不要再有下一個SOGO經營權之爭

林俊宏／人不是我殺的！錯誤指認毀人一生

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

陳砥柱／貴婦奈奈為何不申請破產只想潛逃出國　《破產法》該修

吳景欽／屍體解剖是醫師或法醫師的事？

李永然／文化政策該重視　那宗教信仰自由的保障呢

不該被延宕的商業法院　不要再有下一個SOGO經營權之爭

林俊宏／人不是我殺的！錯誤指認毀人一生

政大校長郭明政娶媳被稱定紅包價　求償千萬敗訴確定

台東縣政府招募文化志工　即日起至3月31日止報名

陳喬恩爆結婚！　對象是緋聞傳2年的「他」…本人回應了

中職／藤田学客座投教　林威助盼日式風格幫助潛力投手

比賽拍肉肉！老公喬5分鐘…她隨手「喀擦」5秒完勝　千人認證：一看就餓了

快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法

喚醒內心深處的少女心！粉紅「蕾絲蜜粉」裡面篩網上竟然有蝴蝶

「單手插口袋騎車」綠燈10秒被擊落　騎士跪姿跌坐又彈起來

面臨困難挑戰　SpaceX宣布裁員10%

卸任後第1天　賴清德傳圓臉、M字瀏海舊照給蕭美琴

求親民黨團多幫忙　蘇貞昌「哇第二次做了啦、是內行不是外行」

法律熱門新聞

政大校長郭明政紅包官司　求償敗..

吳景欽／解剖屍體是醫師或法醫師

陳砥柱／貴婦奈奈為何不申請破產..

私處滴蠟性侵　心靈狼師二審判刑

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

林俊宏／錯誤指認毀人一生

李永然／宗教信仰自由不該被妖魔..

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

拚經濟，說好的商業法院呢？

檢察官扣押筆記竟無責！司改會批..

李永然／濫訴後的遲來正義非正義

騎單車酒測超標　法界：罰300..

司法命懸一線的解藥在於不適任法..

更多熱門

相關新聞

幸福人壽控鄧文聰疏失　獲償120萬

幸福人壽前董事長鄧文聰，被控掏空幸福人壽133億元，一審重判28年，二審改判26年，最高法院去年底將他判刑10年定讞，部分發回更審。而幸福人壽不滿鄧文聰未盡「內稽內控」之責，使公司遭金管會2次裁罰共180萬元，起訴求償。一審判幸福人壽敗訴，上訴二審，改判鄧文聰須賠120萬元。可上訴。

菲姐討公司股利1571萬　二審再敗

到地產公司潑酸　男二審遭判6年半

李永然／宗教信仰自由不該被妖魔化

拚經濟，說好的商業法院呢？

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆看姊弟吵翻

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

加國男走私毒品　陸重審判死

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽噁心

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

《皓鑭傳》「1周8集」首播日曝光

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面