控鄧文聰未盡督責遭裁罰　幸福人壽求償二審獲120萬

▲台灣高等法院資料照 。（圖／記者蘇位榮攝）

記者吳銘峯／台北報導

幸福人壽前董事長鄧文聰，被控掏空幸福人壽133億元，一審重判28年，二審改判26年、併科罰金7億5千萬元。最高法院去年底將他判刑10年定讞，其餘部分發回更審。而幸福人壽不滿鄧文聰未盡「內稽內控」之責，使公司遭金管會2次裁罰共180萬元，起訴求償。一審判幸福人壽敗訴，上訴二審，改判鄧文聰須賠120萬元。可上訴。

幸福人壽在11年前起，由黃正一、鄧文聰兩人接續擔任董事長，但公司財務一直出狀況，到了5年前，由保險安定基金接管公司，檢調單位也進行查辦。檢方也認定黃正一、鄧文聰兩人掏空公司133億餘元，依違反證交法等罪，對兩人分別提起公訴，檢方並對鄧具體求刑21年，對黃求刑8年。

一審法院將2人分別判刑，其中鄧文聰遭判28年、併科9億元罰金，黃正一則遭判9年半、併科2億元罰金。上訴二審後，二審改將鄧文聰判刑26年、併科罰金7億5千萬元；黃正一則逆轉獲得無罪判決。案經上訴第三審，最高法院2017年底將鄧文聰涉犯《保險法》背信罪部分判刑10年定讞，其餘2罪發回更審；黃正一的二審無罪判決，一併發回。目前均由高等法院更一審審理中。

幸福人壽另於2016間起訴，主張鄧文聰自2008年擔任董事長後，應綜理公司一切事務，為公司建置「內稽內控」制度之責，健全公司相關機制，以防杜缺失及違法情事之發生。但鄧文聰卻疏未盡責，導致幸福人壽在2015年3月間，遭金管會2次開出罰單，共罰款180萬元。因此幸福人壽主張鄧文聰需與時任公司總經理的郭明枝，共負賠償責任。

一審沒有判准，案經上訴，高等法院二審於15日宣判，改判鄧文聰、郭明枝須賠償120萬元。可上訴。高院在判決理由中指出，金管會開出的2張罰單中，120萬元的罰單處罰的是「未經簽呈授權層級核准即辦理顧問合約事項」、「辦理新北市淡水區水仙段土地等土地開發案，未依約向契約對造取得擔保物」，違反保險業內部控制及稽核制度，這確實與鄧、郭2人未盡責督導有關，必須賠償。

另外高院認為，另張60萬元罰單，「台中縣烏日段土地投資案」有「未自行訪價」、「未對鑑價機構之委任 建立遴選機制」、「不動產投資部未對合建交易對象辦理徵信評估」等缺失，與鄧、郭2人未有直接關係，這部分沒有判准賠償。

▲幸福人壽前董事長鄧文聰。（圖／鏡週刊）

