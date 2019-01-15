肉圓爸是士林望族「富三代」　鄰居驚：怎麼會這樣打小孩



▲蘆洲肉圓爸現身派出所公開致歉。（圖／記者陳豐德攝）



記者林煒傑／台北報導

新北市蘆洲一名42歲林姓男子因「肉圓沒加辣」爆打小孩和媽媽，畫面怵目驚心；他14日下午在派出所公開致歉，但表示「小孩平常管教我就是用打的，我不會用口頭教育」。據了解，林男家族龐大，老家是在士林頗有勢力的大家族，祖孫三代都經營塑膠袋買賣，林男是第三代負責人，月入約10多萬元，每月都會給老婆7萬元生活費。鄰居則表示「他搬去蘆洲很久了，看到新聞才知道他會酗酒」。

鄰居表示，林男的祖父過去務農，在士林有大片土地，本來從事鹹草生意，後來才改賣塑膠袋，傳承到林男已經是第三代，生意穩定，林男老家親戚在士林約有幾十人居住，算是在地有聲望的大家族。

不少鄰居看到新聞報導驚訝表示「他婚後就全家搬到蘆洲去了，平常回來也只待一下，不知道他會因為喝酒做出這種事，真的很可怕」、「小孩那麼懂事怎麼還打得下去，真的很過分！」

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，警方與社工見虐兒狀況誇張，新聞隨影片曝光延燒，14日凌晨火速協助聲請緊急保護令，目前已與李女及12歲林姓男童完成約談，也有針對後續婚姻或提告等法律問題，提供法律扶助，今將約談林男。

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