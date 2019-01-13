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怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」　賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

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▲男子不滿肉圓「沒加到辣」，賞巴掌、勒脖子狠狠家暴母子倆。（圖／翻攝爆怨公社）

突發中心／新北報導

一名網友在臉書社團《爆怨公社》中貼出一段讓人火冒三丈的影片，只見一名爸爸，因為孩子出門幫忙買晚餐，但「肉圓沒加辣」，讓他不斷質疑孩子「為什麼沒加辣，是不是你說謊？」孩子雖回「我真的有說要辣，老闆可能忘記了」，爸爸仍不接受，痛批「怎麼可能發生這種事！」隨後直接掌摑爆打小孩和媽媽，賞巴掌、勒脖子又拖行數公尺，將兒子打趴在地，讓媽媽不斷尖叫呼喊「幫我救孩子！」

貼文網友表示，「超誇張的爸爸，只因為小孩買甜不辣（肉圓）忘記加辣，就暴打小孩跟媽媽，賞巴掌、勒脖子，拖行數公尺，救護車緊急送醫，事情發生在昨晚新北蘆洲」

影片中只見男子不斷鬼打牆質疑「為什麼沒加辣？」媽媽解釋小孩有說要加辣，但老闆沒加到，爸爸又逼問「你有說加辣，為什麼老闆沒聽你的？有可能嗎？老闆有可能發生這種事嗎？」▲▼男子不滿肉圓「沒加到辣」，賞巴掌、勒脖子狠狠家暴母子倆。（圖／翻攝爆怨公社）

小孩委屈表示「我真的有跟老闆說要加辣，可能是客人很多他忘了。」男子聽完竟露出詭異的冷笑，隨後直接爆打孩子，便掌摑還邊怒吼「你說謊！」，孩子嚇得不斷重複「對不起」，媽媽也嚇得不斷尖叫，但前往護子後，又被勒喉拖行 ，讓他衝出家門大聲呼救「幫我救孩子！」

不少網友看到男子滿桌啤酒罐，又因沒加辣痛毆母子，紛紛留言「若是精神有病就去治療，加辣不加辣有這麼重要？」、「 小孩真的很懂事，又很害怕，好可憐喔」、「沒加辣頂多不吃，沒氣到要打人吧！」甚至有人質疑「看起來小孩應該不是親生的，而且小孩也應該不是第一次被男人打，小孩還很鎮定的一直說對不起，問題很大。」

40歲李姓妻子與兒子昨晚遭施暴緊急送醫後，經醫師診斷，李女頭部與肩膀受瘀傷，12歲男童右臉也有瘀血，左耳上方及右手都有擦傷。蘆洲警方表示，12日晚間8時許的確有接獲此家暴案件，42歲李男酒後因「沒加辣」痛毆母子，警已依規定通報兒少保護及高風險家庭，將申請緊急保護令保障母子安全，視情況也會讓社會局介入，以免男子再度施暴。李女則表示休息後將對丈夫提告，目前已將兒子接回娘家。

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關鍵字：肉圓,加辣,家暴,痛毆,母子,冷笑

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