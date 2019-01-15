觀光團帶你直擊「兩萬種死法」　12個命案現場走遍城市黑暗面

▲繁華街頭的背後，藏著一件又一件的凶案。（圖／翻攝自臉書／油麻地的兩萬種死法）

大陸中心／綜合報導

香港有個很特別的觀光團，稱為「油麻地的兩萬種死法」，會帶遊客參觀12個命案現場，路程約1.5公里，自從2016年首次開團後越來越受歡迎，吸引好幾百人參加。發起人陳可樂表示，每位死去的亡者其實背後都有充滿血肉的故事，希望大家可以進而去思考，到底生命的意義是什麼？

經常講述動人故事的「一条」14日發布影片，這次介紹的是香港凶案觀光團，參加一次大約要花上2小時。過程中，參觀者會來到過往躍上新聞版面的凶案現場，搭配領隊的解說，進一步去理解這些人為何喪命，解析那些背後的愛恨情仇。

觀光團受到熱烈好評，陳可樂2016年還曾獲得「感動香港獎」。他說，油麻地向來都是「龍蛇混雜」，有各種茶樓、夜總會以及色情場所，最有名的是紅燈區，其實，很多當地的凶殺案都是出於莫名奇妙的原因，有人因為一點小事就衝動殺人，「讓人覺得蠢得好好笑。」

陳可樂舉例，2014年曾有個「魚刀弒兄案」，一名弟弟用30公分的生魚片刀刺進哥哥的肺部，法官問他是否早有預謀，他卻說「那把刀是禮物，我本來想送給哥哥。」

還有2014年的「15歲少女被殺案」，女方當時跟家人吵架，憤而離家出走，本來想去當模特兒卻被人殺死。這讓陳可樂不禁反思，「當你知道，如果你當晚這樣罵自己的女兒，就會成為她生命的終點，你還會不會罵她呢？」

此外，還曾有一名老伯上吊自殺，屍體掛在4樓，整晚卻都沒人發現。陳可樂想問，為何這些人死去了，「而我們活著？」他觀察到，繁華的城市其實藏著許多陰影，香港彷彿是一部大機器，不停吞噬靈魂，那些死去的人看似就像浮渣，卻也曾是有血有肉的生命。

透過觀光團，陳可樂希望參與者能學到兩件事，那就是「你怎麼去接受死亡」、「自己生命的意義是什麼」，讓逝去的靈魂不只是出現在報紙的角落，而是能成為影響人們的故事。