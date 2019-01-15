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曾蔭權出獄後「G4」開路去高爾夫球會：要喝「久違的咖啡」

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▲▼曾蔭權。（圖／CFP）

▲香港前特首曾蔭權。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

香港前特首曾蔭權去年因「公職人員行為失當罪」被判入獄1年，他11日在赤柱監獄服刑期間因身體感到不適，被送往瑪麗醫院羈留病房，15日上午刑滿於醫院獲釋時表示，「出獄第一件事是與太太談天，以及品嘗一杯『久違的咖啡』」。另外，他刑滿出獄後起，可再次享有前特首的待遇及福利，包括獲「G4」要員保護組保護。

現年74歲的曾蔭權在2015年被廉政公署起訴，最初被控兩項藉公職作出不當行為罪。控罪指他於2010年1月1日至2012年6月30日期間，以特首及行政會議主席身份，參與處理雄濤廣播的牌照等三項申請時，未有申報與雄濤廣播（後改名香港數碼廣播，DBC）股東黃楚標洽談租用對方的深圳物業。

曾蔭權遭收押。（圖／CFP）

經審訊後於，陪審團以8比1裁定其中一項公職人員行為失當罪成，被判入獄20個月，及後獲准保釋等候上訴。上訴庭去年7月裁定曾蔭權敗訴，但減刑至12個月，曾蔭權隨即被押往繼續服刑，到今年1月15日刑滿出獄。

據香港01報導，曾蔭權於瑪麗醫院門外向記者表示，「感謝傳媒20多年來的不離不棄，感恩今天可以回家與家人團聚，重回正常平靜的退休生活，以及重拾每日到教堂望彌撒的習慣，出獄後第一件事是與太太談天，以及品嘗一杯久違的咖啡。」

其後曾蔭權夫婦在G4要員的保護下，登上座駕前往香港哥爾夫球會，大批傳媒蜂擁而上「追車」。兩人抵達哥爾夫球會時，保鑣更需列人牆保護。

▼香港前特首曾蔭權。（圖／路透社）

▲上訴失敗身體不適　港前特首曾蔭權「雙眼緊閉」被送上救護車。（圖／路透社）

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關鍵字：曾蔭權,香港前特首,粵港澳要聞

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