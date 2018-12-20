阿伯堅持直行「單挑內輪差」　聯結車駕駛：要是沒看到你...

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臉書粉絲團有聯結車駕駛分享行車紀錄器影片，影片中一名老阿伯騎機車緊跟在聯結車旁，聯結車駕駛亮起右轉方向燈、蜂鳴器也大響，只見老阿伯完全不為所動緊貼著聯結車，讓駕駛直呼，若不是有注意到阿伯，可能會發生不可挽回的憾事。

▲老阿伯騎車緊貼聯結車。（圖／翻攝聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團／下同）

一名網友在臉書粉絲團《聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團》分享行車記錄器影片，並貼文寫道：「不要命的到底要來幾個？方向燈跟蜂鳴器都快燒掉了，還在給我在那恍神？今天要是沒看到你...我看真的你要晚七天才能回家了！」

▲兩車上演你進我退戲碼。

影片中可以看到兩車併行數十公尺後，阿伯終於發現聯結車正慢慢靠向自己，他停下想等聯結車轉彎，但大車的內輪差緩緩逼向阿伯，阿伯卻只離開一點點，2車僵持了將近1分鐘的時間，就這樣上演了大車向前一步、阿伯向後一步的戲碼，若是聯結車車速再快一些，很可能直接將阿伯輾壓，整個過程險象環生。

文章貼出後，有超過800筆留言，「這是故意要給貨車撞的吧」、「想找死也不要出來害人」、「這種人出事，真的沒必要同情」、「這影片真的要拿去教育提醒家中長輩」。

●完整影片請點《聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團》