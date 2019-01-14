女騎士拍窗喊「你壓到我的腳了」　駕駛不甩離開：我重聽

▲司機謝男向法官辯稱自己有重聽，但卻遭法官打臉。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）



記者陳凱力／新竹報導

一名退休聯結車司機謝男開車時不慎壓到機車騎士涂女的左腳掌，涂女用力拍車窗高喊「你壓到我的腳了」，但謝男竟加速逃離現場，事後雖聲稱重聽，不知壓到人，但法官針對雙方證詞及謝男過去病例認為謝男證詞不足以採信，並依肇事逃逸罪重判1年6月徒刑。

判決書指出，63歲的謝男於2017年3月開車行經竹東鎮東林路時，遇到因前方塞車而與機車暫停車道上等待的涂女，只是，謝男卻未注意保持適當車距，竟將車輛右前輪壓到涂女左腳掌，涂女因疼痛立即拍打謝男小客車右前座車窗，並大喊「你壓到我的腳了」，謝男卻反而踩下油門逃離現場，而醫院則診斷涂女左腳第二蹠骨非移位閉鎖性骨折、左側足部壓傷傷害。

涂女非常氣憤，狀告謝男，涂女說，當時她的腳掌被壓，痛到受不了，用手拍打謝男右副駕駛座玻璃，當時對方拉下車窗對她大喊：「這麼擠你在搶什麼車位？」涂女喊：「你輾到我的腳，你不要走！」但謝男卻將車開走。

而謝男卻辯稱自己有重聽，10年前就有就診，而且案發當天天氣不好，有風雨聲，涂女又戴著安全帽，緊扣帽帶，口齒比較不清，所以沒有聽到她講話的內容，謝男說，當時自己的車子沒有碰到涂女的機車，涂女也坐在機車上，所以他的直覺判斷應該是沒有肇事，因此才離開了。他承認過失傷害，但不認肇事逃逸。

法官調查，謝男從事近20年砂石車司機工作，為職業司機，2009年退休之後換普通聯結車駕照，其身體狀況包含聽力在內，即代表足以合法駕駛普通聯結車，倘若其聽力狀況早已出現問題，當早就對其行車安全造成影響，又豈會多年來放任此種狀況惡化而從未就醫接受治療？且案發當時其是可以合法駕駛自用小客車之人，含聽力在內之身體狀況，當足堪勝任駕駛各該種類車輛，更調查不到謝男於案發前曾因聽力疾病至醫療院所就醫治療紀錄。

且涂女當時頭戴半罩式安全帽、透明罩也掀開、口罩還拉下來、帽子也往上推，但謝男明明聽到自己壓到涂女的腳，來加速離開，這樣的行為已構成刑法肇事逃逸罪。法官查出謝男雖與涂女達成和解，然從未支付任何賠償金額，犯後態度不佳，毫無悔意，故依肇事逃逸罪重判1年6月，過失傷害罪再判拘役55天。

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