蔡正元：「口譯哥」英文好被重用　國民黨英文好的年輕人在哪？





▲蔡正元。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

外交部長吳釗燮安排31歲「口譯哥」趙怡翔任駐美代表處政治組長，由於他以8職等破格接任12職等的位置，加上實領月薪近15萬元左右，引發外界熱議。國民黨前立委蔡正元認為，趙怡翔不會是前北農總經理吳音寧，因為趙怡翔英文好又被蔡英文重用，然而國民黨英文好的年輕人頂多只是個專員，’黨內英文好的年輕人在哪裡？

蔡正元14日下午在臉書提到，「蔡英文政府用直升機大幅提拔趙怡翔，的確會挫折外交士氣，但趙怡翔不會是吳音寧。因為趙怡翔沒有對照組，不像吳音寧要對照韓國瑜，過去駐美政治組長都是無名氏，趙怡翔沒有對照壓力。因爲趙怡翔不用面對立法院，即使有缺點不會曝露出來，吳音寧在議會答詢，從頭到尾一敗塗地。」

蔡正元說，「因爲馬英九政府幹過類似的事不少，年紀輕輕的王郁琦從機要幹到陸委會主委，連中共對台要員都不清楚、羅智強從機要幹到副秘書長，因為攻擊連戰才下台、金溥聰沒有任何外交資歷，還不是幹駐美代表！找一個小咖的趙怡翔攻擊，反作用力也不會太小。」

蔡正元稱，「因爲趙怡翔出身深藍家庭，只是讀了幾本李姓人士寫的錯誤百出的台灣史，立刻被『感化』轉向，馬英九連個歷史課綱都不敢改，還談什麼？因爲趙怡翔英文好，又被蔡英文重用，反觀國民黨搞國際事務，哪一個不是半百老翁？英文好的年輕人頂多只是個專員！攻擊趙怡翔固然可以引起年輕人嫉妒，但國民黨英文好的年輕人又在那裡？」