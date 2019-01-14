全球互聯網經濟規模排行　中國居首美國第二

▲互聯網。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

網路技術發展下帶動的新興業態崛起，成為近年中國經濟發展的重頭戲，北京中央財經大學中國互聯網經濟研究院、經濟學院等昨（13日）發布最新的《互聯網經濟藍皮書：中國互聯網經濟發展報告（2018）》顯示，中國、美國、日本、德國和英國分列國際互聯網經濟規模指數前五名。

報告指出，近年來以電子商務等為代表的經濟模式，充分體現聯網經濟重塑全球經濟和貿易格局的積極態勢。目前，雖然成長有所放緩，但對各國經濟社會發展影響滲透不斷深化。

▲第五屆世界互聯網大會在中國召開。（圖／記者陳政錄攝）

跟據測算，全球互聯網經濟規模指數中中國、美國優勢明顯，遠超其他國家；俄羅斯、墨西哥、巴西等發展中國家互聯網經濟規模則大幅擴張。

另就中國內部而言，從供給、需求、流通、支撐四個角度建立評價體系，按地區分，廣東、北京、上海、浙江、山東為發展領先的五個省市。其中，憑藉「一帶一路」倡議推動，將成為中國互聯網經濟發展的新亮點。

值得注意的是，近日BBC報導亦引述BCG（波士頓諮詢公司）聯合阿里研究院、百度發展研究中心共同推出的一份報告表示，近年來，中國互聯網逐步走向產業互聯網，與實體經濟正在加速融合中。

不過報導也提到，雖目前中國在消費互聯網方面領先，但在智能互聯方面，總體投入如智能傳感器上與美國差距較大，訊息數據的進一步整合也落後於美國。