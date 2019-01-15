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登陸推小港、虹橋直飛　葉匡時：陳其邁會盡力幫助高雄

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▲準高雄副市長葉匡時赴陸引資。（圖／記者魏有德攝）

▲準高雄副市長葉匡時赴陸引資。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海採訪報導

為了行銷高雄，將「貨出的去、人進來」轉化成實際行動，高雄準副市長葉匡時在上海密集拜會大陸民企、台商。因此，促進海空運的暢通成為他此行的重要目的。葉匡時表示，開通「小港、虹橋」直飛航線對高雄發展非常重要，但航權談判得經由政府協調，「相信身為高雄子弟的副院長陳其邁，會盡力幫助高雄」。

葉匡時提到，小港飛高雄的定期航班，需透過台灣民航局和大陸民航總局，藉由「航空小兩會」在航權及航約上修正，兩岸目前關係非常冷，存在技術上困難，希望能以包機的方式開始。

對於促進高雄發展，葉匡時也喊話新任正副閣揆蘇貞昌及陳其邁，他表示，「陳其邁是行政院副院長，畢竟他是高雄子弟，相信在那個位子上應該會盡全力幫助高雄」；蘇貞昌院長也曾擔任過屏東縣長，如果高雄發達，很願意帶動南台灣整體行銷，「相信院長副院長會協助我們」。

▲高雄港,貨櫃港,貨櫃。（圖／臺灣港務公司提供）

▲高雄港。（資料圖／臺灣港務公司提供）

要達到「貨出人進」的先決條件，除了開通新航線，海運也得暢通。葉匡時認為，交通要改善、通關能快速，高雄才能將很多東西賣去，而物流系統及通關檢疫則希望能更順暢。此外，高雄未來也會和上海、廈門港合作，並推動遊輪產業，提升在地優勢。

▲葉匡時受邀演講，與台商面對面溝通，聽取意見。（圖／記者魏有德攝）

▲葉匡時受邀演講，與台商面對面溝通，聽取意見。（圖／記者魏有德攝）

據了解，葉匡時14日先參加「高雄投資」早餐交流會，與春秋航空及上海海銀等陸企見面，接著趕往電商平台「拼多多」總部，在台商的安排下，還會與光明食品、攜程旅遊、百聯集團接觸，參訪對象包括航空、旅遊、服務、電商、百貨零售業，行程滿檔。
 

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關鍵字：上海,特派現場,葉匡時,陳其邁,台商,台資,陸企

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