　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

韓籍人士跨海尋父　總爺派出所長僅憑一張照片循線圓夢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南麻豆分局總爺派出所所長孫士峰，僅憑一張老舊照片，一眼就認出照片景像是在轄區的某處，而循線完成跨海尋人任務令人感佩。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南麻豆分局總爺派出所所長孫士峰，僅憑一張老舊照片，一眼就認出照片景像是在轄區的某處，而循線完成跨海尋人任務令人感佩。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

韓國人金煌植全家於2018年12月31日越洋來台尋義父，但卻找不到人，即到台南麻豆分局總爺派出所請警方協助，在語言不通的情況下，所長孫士峰僅憑一張老舊照片，一眼就認出照片景像是在轄區的某處，而循線順利完成這起跨海尋人任務。

警方說住台南市麻豆的徐老先生20年前在韓國結識韓人金煌植，2人相談甚歡，即收金煌植為義子，情感深厚如同親生父子。20年後金煌植已成家立業，時至今日仍感念當年徐老先生的照顧，因此帶著妻小到台灣尋找義父。但金氏一家人到了台南麻豆，卻因事隔久遠，金煌植的記憶相當模糊，全家搭乘計程車走遍大街小巷，卻苦尋不著義父的住所，只好到派出所請警方協助。

雖然語言不通，但經驗老道的總爺派出所所長孫士峰看見外國人搭乘計程車到所，想必是在找尋某人或某物，果不其然金煌植就拿出一張老照片，直指照片中的房子，孫所長一眼認出那間房子就在轄內某處，立即帶金氏全家前往找尋，到目的地時卻發現無人在家，所長請金氏一家人先到派出所共思對策，並以熱茶及水果招待，此時孫所長想起該戶人家的二兒子亦在警界服務，即撥打電話告知此事，終讓雙方團聚。

原來金煌植的義父已在7年前逝世，房子現在是義父的3位兒子居住，雖然沒見到義父，但千里迢迢到台灣後仍找到了義父的住所與3位義兄弟，此趟旅程不算白費，也圓心中所願。徐老先生的長子更特地寫信到警察局局長信箱反映，請局長表揚這位優秀的派出所所長。

麻豆分局長楊慶裕表示警察工作無所不包，民眾反映的事情在能力範圍內，同仁們都會盡力協助。總爺派出所所長孫士峰今年已57歲，仍保有著從警熱情，對轄內狀況與人口動態更是瞭若指掌，才能憑一張照片就助外國人完成跨海尋人心願，從警表現足為同仁典範。

ET快訊
「甲等」托嬰中心遭爆虐童！強塞櫃子、鍋鏟爆打腳底
女約會爽點紅酒龍蝦結果AA制氣炸　男學生：我不是乾爹
《麻辣鮮師》魔咒！最美格格癌逝、小孟夫3P片外流

關鍵字：跨海尋父,所長,照片,圓夢

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「前一天和家人吵架」　男開車進摩鐵成「蛹」離奇死亡

影／塑膠袋由內反綁！吸瓦斯窒息　新北摩鐵半裸男「輕生原因」曝光

影／貴婦奈奈吸金10億　一家3口被通緝25年到2044年

朱松偉貪污案　檢查出他收錢也收禮：紅酒、iPhone、五星住宿

金門小三通首例！　陸婦看兒子帶「6根香腸」挨罰20萬

男童騎單車貪玩倒路中　爸爸「不扶他反巴頭」引網友論戰　　

扯！「甲等」托嬰中心遭爆虐兒　強塞櫃子、鍋鏟爆打腳底

違規右轉「還怪別人騎太快」　警一句話狠打臉肇逃男

球員兼裁判年A長照補助款300萬　北市聯醫藥劑部主任遭聲押

腳底按摩一路向上「白嫩大腿內側」！正妹委屈...那邊是絕對領域

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

「戲精柴」洗完澡仍賣力演驚嚇　超淒厲慘叫網笑：以為煮狗肉

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

開車遇老人「硬闖紅燈」急減速　萌伯送飛吻感謝！網：原諒你啦

扯！「甲等」托嬰中心遭爆虐兒　強塞櫃子、鍋鏟爆打腳底

違規右轉「還怪別人騎太快」　警一句話狠打臉肇逃男

球員兼裁判年A長照補助款300萬　北市聯醫藥劑部主任遭聲押

腳底按摩一路向上「白嫩大腿內側」！正妹委屈...那邊是絕對領域

轎車衝分隔島撞曳引車　駕駛重傷「哥哥的女友」喪命

韓籍人士跨海尋父　總爺派出所長僅憑一張照片循線圓夢

恐怖巧合！　苗栗泰女死亡車禍地點　轎車撞安全島翻車

渣男隨機獵艷拐騙高雄女…「矇眼性愛」被發現　男友森77被判刑

53歲退休警跑步昏倒　曾是護理師女警神救援

佛堂偷情名醫起底！牙助全爆乳短裙　「前台中市長」是他員工

北市4.3萬坪A辦空置率僅9％　「共享辦公室」成新趨勢

醉漢充「正義魔人」狂檢舉　員警恫嚇兼索賄20萬獲緩刑

美中貿易談判時間延長　美國代表：我們明天會繼續談

憂心2月領不到薪水　華映員工：這個年很難過

老屋注入新靈魂！宜蘭老字號文青咖啡館　假日Live演出

扯！「甲等」托嬰中心遭爆虐兒　強塞櫃子、鍋鏟爆打腳底

不意外口譯哥空降當外交官　李正皓預測：這樣的政治任命只會多、不會少

SBL／裕隆超級洋將威力難擋　桑尼榮登12月最佳球員

違規右轉「還怪別人騎太快」　警一句話狠打臉肇逃男

懷疑騎士與麥考達成私下協議　勇士要求聯盟調查

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

社會熱門新聞

台妹醉倒夜店　遭4越男扛走撿屍

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自..

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

23歲女騎士遇死劫　捲薇閣校車..

名醫偷情影片曝光　佛堂揉撫辣牙..

男「摩鐵造蛹」自殺　鄰曝悲慘現..

小潘潘求助3C董娘　籌2千萬救..

薇閣校車跨線　女騎士當場遭輾斃

佛堂偷情名醫起底　前台中市長是..

她被騙矇眼上床　正牌男友反被判..

廚師閃拖車撞樹　血噴濺車門慘死

200萬遺產全是哥的！弟持槍怒..

女星夫爆人蛇首腦「專帶人偷渡美..

越2文件曝光 打臉頂新油..

更多熱門

相關新聞

警攔查轎車「有釣具沒釣餌」　3男栽了

吳姓男子深夜駕車載兩名友人及毒品外出，遇員警路檢，佯稱去釣魚，警方發現只有釣具卻無釣餌，進行盤查，起出25包海洛因毒品及電子磅秤，他們才坦承吸毒，訊後依毒品危害防制條例送辦，深入追查毒品來源。

警包庇酒店案再燒　北市3警局4官警遭傳喚

習近平新年賀詞　7張照片藏亮點

420億像素超高清捕捉正妹半裸換裝瞬間

偏鄉圓夢　花蓮第6所玉山圖書館啓用

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

台妹醉倒夜店　遭4越男扛走撿屍

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自殺死在房內

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

上廁所摔田裡　父母抱出黑泥小童

《麻辣鮮師》魔咒！2死3病多情變

謝龍介證實遷戶籍：願為黨一戰

潘瑋柏和空姐女友爆「已登記懷孕」

全場粉都有飯吃只有E.L.F被忘了

33歲南韓花美男歌手猝死家中

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！賈靜雯雙手一抱傻眼

鉛筆插進肉！網狂秀陳年「筆跡刺青」

野生周子瑜現台南咖啡廳！

更多

最夯影音

更多

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面