韓籍人士跨海尋父　總爺派出所長僅憑一張照片循線圓夢

▲台南麻豆分局總爺派出所所長孫士峰，僅憑一張老舊照片，一眼就認出照片景像是在轄區的某處，而循線完成跨海尋人任務令人感佩。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

韓國人金煌植全家於2018年12月31日越洋來台尋義父，但卻找不到人，即到台南麻豆分局總爺派出所請警方協助，在語言不通的情況下，所長孫士峰僅憑一張老舊照片，一眼就認出照片景像是在轄區的某處，而循線順利完成這起跨海尋人任務。

警方說住台南市麻豆的徐老先生20年前在韓國結識韓人金煌植，2人相談甚歡，即收金煌植為義子，情感深厚如同親生父子。20年後金煌植已成家立業，時至今日仍感念當年徐老先生的照顧，因此帶著妻小到台灣尋找義父。但金氏一家人到了台南麻豆，卻因事隔久遠，金煌植的記憶相當模糊，全家搭乘計程車走遍大街小巷，卻苦尋不著義父的住所，只好到派出所請警方協助。

雖然語言不通，但經驗老道的總爺派出所所長孫士峰看見外國人搭乘計程車到所，想必是在找尋某人或某物，果不其然金煌植就拿出一張老照片，直指照片中的房子，孫所長一眼認出那間房子就在轄內某處，立即帶金氏全家前往找尋，到目的地時卻發現無人在家，所長請金氏一家人先到派出所共思對策，並以熱茶及水果招待，此時孫所長想起該戶人家的二兒子亦在警界服務，即撥打電話告知此事，終讓雙方團聚。

原來金煌植的義父已在7年前逝世，房子現在是義父的3位兒子居住，雖然沒見到義父，但千里迢迢到台灣後仍找到了義父的住所與3位義兄弟，此趟旅程不算白費，也圓心中所願。徐老先生的長子更特地寫信到警察局局長信箱反映，請局長表揚這位優秀的派出所所長。

麻豆分局長楊慶裕表示警察工作無所不包，民眾反映的事情在能力範圍內，同仁們都會盡力協助。總爺派出所所長孫士峰今年已57歲，仍保有著從警熱情，對轄內狀況與人口動態更是瞭若指掌，才能憑一張照片就助外國人完成跨海尋人心願，從警表現足為同仁典範。