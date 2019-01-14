第一怒！蘇貞昌機場視察先電防疫員　陳吉仲上車立馬被檢討

▲蘇貞昌視察機場防疫。（圖／行政院提供）

記者賴于榛／台北報導

非洲豬瘟疫情尚未降溫，行政院長蘇貞昌14日上任第一場視察就直奔桃園機場視察防疫措施，他除了當場要求來自非洲豬瘟疫區的手提行李應100%檢驗，也提醒防疫字體過小等問題，更直接怒「電」防疫邊檢官員對防疫措施不夠熟悉，離開機場在車上就立馬要求農委會主委陳吉仲檢討狀況，並通知內政部長徐國勇與財政部長蘇建榮全力配合。

蘇貞昌上任後首場行程，就是到桃園機場視察邊境防堵非洲豬瘟檢疫作為，他更至處，視察現場不是聽簡報、致詞，會當場問問題，甚至批評防疫員對防疫措施不夠熟悉，由於非洲豬瘟事關幾千億產業損失甚至嚴重可以影響國安，他要求來自疫區的手提行李要100%檢驗，並提醒防疫看板字體過小、罰金沒有繳齊應不得入境等。

離開機場後，蘇貞昌在往視察桃園欣倫畜牧場廚餘飼養及相關動物疫病健康管理的路上，就先要求同車的陳吉仲檢討。

發言人Kolas Yotaka晚間受訪則說，當時蘇院長是問陳吉仲現在面臨的問題該怎麼解決，陳吉仲則反映，農委會防疫能量不足，需要內政部警政署、移民署協助檢疫人力，以及財政部關務署的持續配合，蘇院長聽後，即刻就在車上撥電話給徐國勇與蘇建榮，也獲得全力配合的答案，等於是自己一個人在短短車子移動過程就開了跨部會會議。

針對廚餘問題，Kolas則說桃園有反映，目前全市399個養豬場，就有310多場用廚餘養豬，但是只有70幾個有高溫蒸煮的設備，且桃園豬場廚餘除了桃園之外，還來自新北跟台北，一旦貿然停止廚餘養豬，恐對三個縣市造成困擾，所以希望寬限到一月底，逐步完成豬場檢核，改善設備之外，或是改用飼料餵食。