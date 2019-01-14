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「人都你找、你指揮、你負責」　蘇貞昌自爆蔡英文讓他全權組閣

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▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／記者季相儒攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者賴于榛／台北報導

行政院長蘇貞昌14日10時正式接任，隨即召開臨時行政院會，他會中自爆總統蔡英文放手讓他全權組閣，沒有過問閣員名單，他也沒有寫名單問蔡英文，「總統就是告訴我，人都你找、都你指揮、都你負責，事也都你決定、都你推動、都你負責」。

蘇貞昌在交接致詞時講得簡短，5分鐘左右主軸圍繞在接地氣、民眾有感才是王道，但在院會致詞時則長達18分鐘，他說，用兩天的時間組閣，非常明快，這背後基礎要謝謝蔡英文完全的信任，因此他才能夠充分行使職權，對於內閣名單蔡英文真的都沒問，他也沒有寫名單問蔡英文。

▲▼行政院長蘇貞昌與閣員在行政院前大合照。（圖／記者季相儒攝）

自曝蔡英文讓他全權組閣，蘇貞昌說，蔡英文對著他強調，「總統就是告訴我，人都你找、都你指揮、都你負責，事也都你決定、都你推動、都你負責」，現在他已經組成大家都願意的內閣，都是他負責，他也要各位閣員一起負責。

至於未來閣員如何配合，蘇貞昌指出，第一，大家是一個團隊，請從自己負責的角度為團隊加分，不要減分，合作而非拉扯，橫向要配合，縱向要追蹤管制，他也期待簡政便民，少一點繁瑣，請部會首長完全負責，有些跨部會的問題，就請政委協調處理，再讓他知道結果和方向，政委要協調促成，不是要加門檻。

▲▼行政院長蘇貞昌與閣員在行政院前大合照。（圖／記者季相儒攝）

第二點，蘇貞昌強調要便民，用人民角度思考問題，將要求政務官都走上第一線是要解決問題，不是要製造問題，他們只有一年多的時間，這一年多的時間要穩定政局，也希望做出成績，這成績希望能夠一點一滴好好累積，至於方法上，他則建議不要落落長講大道理，而是第一時間反應快速處理。

▲▼蘇貞昌首場行政院會。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌首場行政院會。（圖／行政院提供）

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