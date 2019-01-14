蘇貞昌院長上任首日　防範非洲豬瘟衝衝衝

▲防範疫情蘇貞昌不視察豬圈，由場主示範進場消毒。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

行政院長蘇貞昌上任一天即衝衝衝，為防範非洲豬瘟14日前往桃園市新屋區欣倫牧場視察，蘇貞昌肯定鄭文燦市長對疫情掌握並希望帶動各縣市一起付最嚴重的非洲豬瘟，對此嚴重情勢說，寧可堵住疫情也不願讓豬瘟入境危害國內千億豬肉市場，同時也允諾讓桃園養豬戶申報廚餘養豬檢驗延到2019年1月31日。桃園市鄭文燦表示，儘管國內疫情尚未爆發，但民眾已聞豬色變，市場銷售呈現下降3成左右；蘇貞昌則表示，大家一起防疫讓民眾有魯肉飯和焢肉飯好吃。

▲何姓場主以長時間超高溫蒸煮廚餘希望不要廢止廚餘養豬。（圖／記者楊熾興攝）

蘇貞昌表示，不能讓1997年國內爆發豬隻口蹄疫，國內400萬頭豬隻撲殺造成養豬業重創重演。他說，非洲豬瘟更為嚴重，致死率百分之百而且沒有疫苗，鄭文燦市長對非洲豬瘟非常重視，不但進行防疫演習也願意加碼照顧豬農，而且對數字數據相關資料清清楚楚，給予最大的讚賞，希望希望帶動各縣市一起付最嚴重的非洲豬瘟。

▲行政院長蘇貞昌肯定鄭文燦市長對非洲豬瘟防範作為。（圖／記者楊熾興攝）

由於非洲豬瘟傳染99%來自廚餘，因此廚餘的殺菌特別重要，蘇院長也對鄭文燦以短期設立廚餘快速堆肥及生質處理中心，預先對廚餘問題在不能養豬作處理。欣倫牧場何姓場主表示，他的養豬廚餘以超過攝氏100度高溫蒸煮6小時以上，比政府訂的還嚴格，希望政府不要廢止廚餘養豬。